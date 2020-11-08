أحمد موسى: الموجة الثانية لفيروس كورونا "جايه جايه".. فيديو

Advertisements

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الموجة الثانية لفيروس كورونا "جايه جايه"، مشيرا إلى ضرورة تقليل الأعداد في التجمعات.





وتابع خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد": "لا يوجد لدينا تباعدات في أماكن العمل "الدنيا مزنوقة"، على عكس العاصمة الإدارية الجديدة هيكون فيها "براح".

وأكد الإعلامي أحمد موسى، أنه لا يوجد التزام من المواطنين، حين أن فيروس كورونا أصاب بعض الأشخاص مرتين وهذا أمر مقلق.

ولفت إلى أن وزارة الصحة ناشدت ضرورة تخفيض أعداد العمالة وتوزيعها للوقاية من فيروس كورونا، مردفًا: "لو التزمنا بالإجراءات الوقائية هنطلع من الموجة الثانية بأقل من خسائر الموجة الأولى".

وأردف موسى: "ما أقدرش أقولك أقعد في البيت لأن نسب الإصابة بينهم أكتر من اللي بيطلعوا زي ما قالت وزيرة الصحة"، مشددا على أهمية التهوية في المنازل.

واستطرد أحمد موسى: "الأُمنية الوحيدة حاليا أن يكون 100 مليون مصري مرتدين كمامات"، مؤكدا لا نريد إغلاق البلد وهذا لن يكون لأنه لن يأت بالنتائج الإيجابية.



وأوضح أن مصر لن تستطيع أن تفعل مثل أوروبا وتطبق الإغلاق الكامل.



إقرأ أيضا..

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 133 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 100239 حالات حتى أمس.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 208 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 108962 حالة من ضمنهم 100239 حالة تم شفاؤها، و6355 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.



