التطورات الجديدة في صفقة إنتقال سيرينو إلى الأهلي

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 07:55 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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يبحث مسؤولو النادي الأهلي، إنهاء صفقة المهاجم الأروجوياني جاستن سيرينو صانع ألعاب الفريق الكروي الأول صن داونز الجنوب إفريقي في الميركاتو الصيفي المقبل.

 

إنتقال سيرينو إلى الأهلي

 

ويحاول مسؤولو لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، برئاسة محسن صالح حسم ملف الراحلين عن صفوف القلعة الحمراء في الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

 

من جانبه كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، أن الثنائي آليو بادجي وجيرالدو هما الأقرب للرحيل عن القلعة الحمراء.

 

وفي سياق آخر تدرس إدارة التعاقدات بالنادي الأهلي، برئاسة أمير توفيق التقدم بعرض رسمي لإدارة صن داونز الجنوب إفريقية، من أجل التعاقد مع جاستن سيرينو.

 

من جانبه كشف سيرينو في تصريحات خاصة لـ«الفجر الرياضي» حقيقة توقيعه لصالح النادي الأهلي.

 

وقال صانع ألعاب صن داونز: " كذب لم أوقع للنادي الأهلي، ولم يتفاوض معي أحد مؤخرا بشأن الإنضمام إلى الفريق".

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