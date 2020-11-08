التطورات الجديدة في صفقة إنتقال سيرينو إلى الأهلي

التطورات الجديدة في صفقة إنتقال سيرينو إلى الأهلي
يبحث مسؤولو النادي الأهلي، إنهاء صفقة المهاجم الأروجوياني جاستن سيرينو صانع ألعاب الفريق الكروي الأول صن داونز الجنوب إفريقي في الميركاتو الصيفي المقبل.
إنتقال سيرينو
إلى الأهلي
ويحاول مسؤولو
لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، برئاسة محسن صالح حسم ملف الراحلين عن صفوف القلعة
الحمراء في الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.
من جانبه كشف مصدر
مطلع داخل النادي الأهلي، أن الثنائي آليو بادجي وجيرالدو هما الأقرب للرحيل عن
القلعة الحمراء.
وفي سياق آخر
تدرس إدارة التعاقدات بالنادي الأهلي، برئاسة أمير توفيق التقدم بعرض رسمي لإدارة
صن داونز الجنوب إفريقية، من أجل التعاقد مع جاستن سيرينو.
من جانبه كشف سيرينو
في تصريحات خاصة لـ«الفجر الرياضي» حقيقة توقيعه لصالح النادي الأهلي.
وقال صانع ألعاب
صن داونز: " كذب لم أوقع للنادي الأهلي، ولم يتفاوض معي أحد مؤخرا بشأن الإنضمام
إلى الفريق".