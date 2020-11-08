"خده على أد عقله".. تعليق صادم من محمد عبدالرحمن عن مسلسل "ما وراء الطبيعة"

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 08:55 م
ما وراء الطبيعة
ما وراء الطبيعة
فايقة محمد عادل
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كشف الفنان محمد عبدالرحمن عن رأيه فى مسلسل ما وراء الطبيعة الذى يعرض حالياً على نيتفلكس.

ونشر محمد عبدالرحمن صورة له من مسلسله "جمجوم وبم بم" وصورة للفنان أحمد سيد أمين من مسلسل "ما وراء الطبيعة" ، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام.

وعلق محمد عبدالرحمن على الصورة قائلاً:"قانون دكتور رفعت إسماعيل لو عقلك لاعبك خده على أد عقله ، قانون الدكتور جمجوم أنا رايح أجيب فينو لأبويا" .

وتابع قوله :"مبروك لكل صناع مسلسل "ما وراء الطبيعة" وقدرنا يا صديقي كعلماء ما ورائيات إننا نحارب الخوارق فى صمت".

مسلسل "ما وراء الطبيعة" أول مسلسل أصلي مصري متوفر بالوصف الصوتي باللغة العربية لضعاف البصر والمكفوفين، والوصف النصي باللغة العربية لضعاف السمع ، ويأتي الموسم الأول من مسلسل "ما وراء الطبيعة" مكون من 6 حلقات وتكون كل حلقة بعنوان خاص بها.

مسلسل" ما وراء الطبيعة"، بطولة أحمد أمين، رزان جمال، آية سماحة، سماء إبراهيم، والمنتج التنفيذي عمرو سلامة ومحمد حفظي، ومن إخراج عمرو سلامة وماجد الأنصاري.

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