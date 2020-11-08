خالد الجندي: سلوك بعض المسلمين يمثل تجاوز كبير في مقام سيدنا النبي (فيديو)

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انتقد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، من يكتفون بإطلاق الشعارات على مواقع التواصل الاجتماعي للدفاع عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم.



وقال "الجندي" خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأحد: "الناس اللي طلعت الشعارات لو بطيق ربع أخلاق النبي والله ما كان حد جرؤ على رموزكم، المشكلة عند غير المسلمين أنهم شايفين إسلام بلا مسلمين إلا من رحم ربك".



وأضاف "المشكلة في أن بعض المسلمين عندما عرضوا الإسلام عرضوه بشكل غير حضاري، وهذا ما شجع الغرب على التطاول على الرمز، لازم المسلمين يصلحوا أنفسهم لأن المشكلة في أن هناك سلوك لبعض المسلمين يمثل تجاوز كبير في مقام سيدنا النبي".



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ندد مجلس حكماء المسلمين بالحملة الممنهجة التي تسعى للنيل من نبي الإسلام، والاستهزاء بالمقدسات الإسلامية، تحت شعار «حرية التعبير»، وقرر تشكيل لجنة خبراء قانونية دولية لرفع دعوى قضائية على «تشارلي إيبدو» لإساءتها لنبي الرحمة، وأكد استنكاره الشديد لحادث مقتل المدرس الفرنسي وكذلك الاعتداء بالطعن والشروع في قتل سيدتين مسلمتين قرب برج إيفل، وشدد على أن كل هذه الحوادث هي إرهاب بغيض أيا كان مرتكبها وكيفما كانت دوافعها.



وجاء ذلك خلال ترأس فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اجتماع مجلس حكماء المسلمين، عبر تقنية الفيديو كونفرنس.



وأعرب مجلس حكماء المسلمين -حسب بيان صادر عن الأزهر- عن رفضه الشديد لاستخدام لافتة حرية التعبير في الإساءة لنبي الإسلام محمد -صلي الله عليه وسلم- ومقدسات الدين الإسلامي، مشددًا على أن حرية التعبير لابد أن تأتي في إطار من المسؤولية الاجتماعية التي تحفظ حقوق الاخرين ولا تسمح بالمتاجرة بالأديان في أسواق السياسة والدعاية الانتخابية.



وجدد مجلس الحكماء دعوته للمواطنين المسلمين في الغرب إلى التمسك بقيم التعايش والسلام والمواطنة مع كل المكونات الاجتماعية في بلدانهم، والاندماج الإيجابي في تلك المجتمعات، بما يعزز مساهماتهم في البناء والتنمية مع الحفاظ على ثوابتهم وخصوصياتهم الدينية والثقافية، وعدم الانجرار لاستفزازات الخطاب اليميني الذي يستهدف تشويه الإسلام وترسيخ فكرة إلصاقه بالإرهاب والانعزالية، ويروج للعداء ضد المسلمين.



وأكد المجلس أن مواجهة هذه الإساءات ستكون من خلال القضاء وبالطرق القانونية، إيمانا من المجلس بأهمية مقاومة خطاب الكراهية والفتنة بالطرق السلمية والعقلانية والقانونية.



ويطالب المجلس المسلمين أيضًا بمواجهة خطاب الكراهية عبر المطالبة بسن تشريعات دولية تجرم التحريض علي الكراهية والتمييز ومعاداة الإسلام، مطالبا عقلاء الغرب ومفكريه بالتصدي للحملة الممنهجه على الإسلام ومعاداته والزج به في ساحات الصراعات الانتخابية والسياسية وتهيئة البيئة الصحية للتعايش والأخوة الإنسانية.