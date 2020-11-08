الهيئة الوطنية تكشف إجراءات فرز الأصوات بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب

Advertisements

كشفت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، عن الإجراءات التى يجب على رؤساء اللجان الفرعية أثناء عملية الفرز فى المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب.



وتتضمن إجراءات الفرز قيام رئيس كل لجنة فى حضور أمناء اللجنة ومن يحضر من مندوبى المرشحين والقوائم وممثلى الإعلام والمتابعين والمترجمين والزائرين المتواجدين بتحديد الصناديق التى سيبدأ فرزها ومراجعة أرقام الأقفال البلاستيكية المغلق بها من واقع ما هو مثبت بمحضر إجراءات اللجنة داخل نموذج محدد.



ويقوم رئيس اللجنة بفض الأقفال البلاستيكية الموضوعة على صناديق الاقتراع التى تم تحديدها صندوق تلو الآخر فى كل نوع على حدة، ثم تفريغ صندوق الاقتراع المستخدم من محتوياته بالكامل على طاولة وإطلاع الحضور على أنه أصبح فارغا، ثم فرد بطاقات الاقتراع المطلوبة واحدة تلو الأخرى على الظهر وذلك بمعاونة أمناء اللجنة والتأكد من وجود خاتم اللجنة أو توقيع رئيسها على ظهر كل بطاقة.



وبعد التأكيد من أن إجمالى عدد الناخبين الذين أدلو بأصواتهم فى النظام الفردى هو ذات العدد فى نظام القوائم على النحو الثابت بنموذج محضر الإجراءات وإثبات ذلك فى نموذجين آخرين (فردى وقوائم)، ثم تقسم بطاقات الاقتراع إلى مجموعتين إحداهما مجموعة للأصوات الباطلة، ومجموعة للأصوات الصحيحة، وتلى هذه الخطوة حصر وإثبات عدد الأصوات الباطلة، وعدد الأصوات الصحيحة التى حصل عليها كل مرشح وعدد الأصوات التى حصلت عليها كل قائمة.



وبالنسبة لفرز بطاقات الاقتراع فى النظام الفردى فإنه بعد استبعاد الأصوات الباطلة يتم فرز الأصوات الصحيحة وحصر الأصوات التى حصل عليها كل مرشح فردى، ويتم بنموذج محدد للفردى لعد وتجميع ما حصل عليه جميع المرشحين فى النظام الفردى مساويا لعدد الأصوات الصحيحة مضروبا فى عدد المقاعد المطلوب انتخابها، ويحرر محضر إجراءات الفرز للنظام الفردى، حيث يثبت فى نموذج للفردى عدد الناخبين المقيدين باللجنة الفرعية، وعدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم وعدد الأصوات الباطلة وعدد الأصوات الصحيحة التى حصل عليها كل مرشح.



وبالنسبة لفرز بطاقات الاقتراع فى نظام القوائم فانه بعد استبعاد الأصوات الباطلة يتم فرز الأصوات الصحيحة بحضر الأصوات التى حصلت عليها كل قائمة على حدة، ويتم الاستعانة بنموذج لنظام القوائم لعد وتجميع ما حصلت عليه كل قائمة مع مراعاة أن يكون مجموع الأصوات التى حصلت عليها جميع القوائم مساويا لعدد الأصوات الصحيحة، ويحرر محضر بإجراءات فرز لنظام القائمة حيث يثبت عدد الناخبين المقيدين باللجنة الفرعية، وعدد الناخبين الذين أدلو بأصواتهم، وعدد الأصوات الباطلة، وعدد الأصوات الصحيحة وعدد الأصوات التى حصلت عليها كل قائمة، ويقوم رئيس وأمناء اللجنة ومندوبى ووكلاء المرشحين والقوائم الذين حضروا عملية الفرز ثم يقوم رئيس اللجنة بتسليم الأوراق الانتخابية إلى رئيس اللجنة العامة.



وتتولى اللجان العامة المخصص لكل دائرة انتخابية وعددها 70 لجنة عامة فرز الأصوات من واقع المحاضر، وتجمع الحصر العددي لمجموع الدائرة من عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم وعدد الأصوات الباطلة والأصوات الصحيحة وما حصل عليه كل لجنة وإرسالها الهيئة الوطنية للانتخابات.



وتتلقى اللجان العامة الطعون الانتخابية من المرشحين على نتائج الحصر العددي للاصوات التى تم فرزها فى موعد أقصاه 24 ساعة من إعلان الحصر العددي، وفور تلقيها ترسلها الهيئة الوطنية للانتخابات التى تفصل فيها فى موعد أقصاه 24 ساعة من استلامها وتخطر المتظلم بنتيجة قرارها فى موعد أقصاه 24 ساعة من صدوره.

