هنادي مهنا تحسم الجدل: أنا اللي عزمت عمر كمال وشاكوش وبيكا في حفل زفافي

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 08:40 م
هنادي مهنى
هنادي مهنى
لمياء علي
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شاركت الفنانة هنادي مهنا محبيها بمجموعة من الفيديوهات عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وذلك لوضع النقاط على الحروف، وذلك بعدما قال والدها الموسيقار هاني مهنا أنه لم يدعو عمر كمال وحسن شاكوش لحضور حفل زفاف ابنته.

وقالت هنادي إنها هي التي تواصلت مع الفنان عمر كمال لدعوته لحضور حفل زفافها وحاولت الوصول لحسن شاكوش وحمو بيكا ولكن دون جدوى، ووعدها عمر كمال بأنه سيخبرهم بدعوتها لهم لحفل الزفاف.

وأكدت هنادي على أنها تحب أغانيهم وتوجهت لهم بالشكر لتلبية الدعوة وحضورهم لحفل زفافها.

وكان الموسيقار هاني مهنا قد صرح بأنه لم يدعو مطربي المهرجانات في حفل زفاف ابنته هنادي على الفنان أحمد خالد صالح.

واستدعى هذا التصريح رد من عمر كمال والذي قال: "تم دعوتنا من بنت حضرتك الفنانة هنادي مهنا وتم التأكيد علينا.. وإحنا ناس ذوق ومحترمة ولبينا الدعوة وحبينا نفرحها زى ما أي نجم راح وشارك.. وإحنا أكيد منعرفش لا مكان الفرح ولا ميعاده غير بدعوة منها، وأكيد مش هنروح فرح وهيترحب بينا وهنطلع نغني من غير ما نكون مدعويين على الفرح ده".

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