إسعاد يونس تحتفل بمرور 27 عاماً على مسلسل "ذئاب الجبل"

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 08:28 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
Advertisements
تحتفل الإعلامية إسعاد يونس بمرور 27 عاماً على عرض مسلسل "ذئاب الجبل".

ونشرت إسعاد يونس صورة تجمعها بأبطال المسلسل عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت إسعاد بالصورة برفقة الفنانة صلاح عبدالله وميرنا وليد وسماح أنور وأحمد عبدالعزيز والمخرج مجدى أبو عميرة ، وعلقت قائله :" هنحتفل بمرور 27 سنة على مسلسل ذئاب الجبل يوم الإثنين الساعة 11 مساءً على dmc.

مسلسل "ذئاب الجبل" مسلسل مصري أنتج عام 1992  وقد حقق نجاحا مذهلا وجذب أنظار كل الشعب المصري وكان بداية للثنائي محمد صفاء عامر والمخرج مجدي أبو عميرة.

وتدور أحداث المسلسل عن الصعيد المصري وتقاليده وعاداته والعصبية الشديدة التي تحوي هذا المجتمع وهذا فى إطار قصة بلدة تسمي بهتون الجبل التي تحوي عائلة هوارة التي تحتوي العديد من العادات العصبية .

أخبار تهمك

وزيرة الصحة تحذر من شهر ديسمبر.. وتكشف الأماكن الأكثر خطورة

منذ حوالي 9 ساعات

موسيماني يحسم مصير جوهرة الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

التطورات الجديدة في صفقة إنتقال سيرينو إلى الأهلي

منذ أقل من ساعة

سيراميكا يقترب من حسم التعاقد مع 4 صفقات استعداداً للممتاز

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل من "الصحة" بشأن الموجة الثانية لفيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. السيسي يوجه بزيادة حجم برامج الدعم المقدمة من صندوق تحيا مصر

منذ حوالي 3 ساعات

باتشيكو يستقر على رحيل رباعي الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. رئيس سموحة يطلب استعارة بانون من الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

الأهلي يحصل على توقيع الصفقة الكبرى

منذ يوم

أيمن محمد يفاضل بين عرضين بعد الرحيل عن سيراميكا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. إصابة ميس حمدان بفيروس كورونا

منذ ساعة و نصف

عاجل.. ترامب يسرد على "تويتر" روايات جديدة بشأن انتخابات الرئاسة الأمريكية بعد فوز بايدن

منذ حوالي 21 ساعة

من ينجح في إقناعه؟ .. صراع مصري تونسي على موهبة فياريال

منذ حوالي 5 ساعات

باتشيكو يستقر على عودة مهاجم الزمالك المعار

منذ ساعتين و 16 دقيقة

الزمالك يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ يوم

الأهلي يستقر على إعارة صالح جمعة

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:13 م

عاجل من "الصحة" بشأن الموجة الثانية لفيروس كورونا

التطورات الجديدة في صفقة إنتقال سيرينو إلى الأهلي

07:55 م

عاجل.. إصابة ميس حمدان بفيروس كورونا

07:13 م

وزيرة الصحة تحذر من شهر ديسمبر.. وتكشف الأماكن الأكثر خطورة

11:54 ص

عاجل.. السيسي يوجه بزيادة حجم برامج الدعم المقدمة من صندوق تحيا مصر

05:25 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض