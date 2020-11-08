إسعاد يونس تحتفل بمرور 27 عاماً على مسلسل "ذئاب الجبل"

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تحتفل الإعلامية إسعاد يونس بمرور 27 عاماً على عرض مسلسل "ذئاب الجبل".



ونشرت إسعاد يونس صورة تجمعها بأبطال المسلسل عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.



وظهرت إسعاد بالصورة برفقة الفنانة صلاح عبدالله وميرنا وليد وسماح أنور وأحمد عبدالعزيز والمخرج مجدى أبو عميرة ، وعلقت قائله :" هنحتفل بمرور 27 سنة على مسلسل ذئاب الجبل يوم الإثنين الساعة 11 مساءً على dmc.



مسلسل "ذئاب الجبل" مسلسل مصري أنتج عام 1992 وقد حقق نجاحا مذهلا وجذب أنظار كل الشعب المصري وكان بداية للثنائي محمد صفاء عامر والمخرج مجدي أبو عميرة.



وتدور أحداث المسلسل عن الصعيد المصري وتقاليده وعاداته والعصبية الشديدة التي تحوي هذا المجتمع وهذا فى إطار قصة بلدة تسمي بهتون الجبل التي تحوي عائلة هوارة التي تحتوي العديد من العادات العصبية .

