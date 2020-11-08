التعادل الإيجابي يحسم الشوط الأول لمواجهة مان سيتي وليفربول بالبريميرليج

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق الشوط الأول من موقعة مانشستر سيتي أمام ليفربول والمقامة على ملعب الاتحاذ في قمة مباريات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".









محمد صلاح وضع الريدز في المقدمة مبكرًا بعدما سجل الهدف الأول لليفربول من ركلة جزاء بعد عرقلة والكر لساديو ماني داخل منطقة الجزاء.









ونجح جابريل خيسوس في إدراك هدف التعادل للسيتي من مهارة رائعة حيث تسلم الكرة من دي بروين وراوغ ماتيب ووضع الكرة داخل الشباك.









وشهد الشوط الأول إهدار كيفين دي بروين لركلة جزاء بعدما احتسبها حكم اللقاء عقب اللجوء لتقنية الفار بعد لمس الكرة ليد جوميز سددها نجم مانشستر سيتي خارج المرمى لينتهي الشوط بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.









وفي الدقيقة 42 تسديدة من البلجيكي كيفين دي بروين منفذ ركلة الجزاء مرت بجوار القائم الأيمن ليهدر ركلة جزاء لصالح مانشستر سيتي.