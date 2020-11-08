التعادل الإيجابي يحسم الشوط الأول لمواجهة مان سيتي وليفربول بالبريميرليج

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 07:28 م
بوابة الفجر
Advertisements
حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق الشوط الأول من موقعة مانشستر سيتي أمام ليفربول والمقامة على ملعب الاتحاذ في قمة مباريات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".


محمد صلاح وضع الريدز في المقدمة مبكرًا بعدما سجل الهدف الأول لليفربول من ركلة جزاء بعد عرقلة والكر لساديو ماني داخل منطقة الجزاء.


ونجح جابريل خيسوس في إدراك هدف التعادل للسيتي من مهارة رائعة حيث تسلم الكرة من دي بروين وراوغ ماتيب ووضع الكرة داخل الشباك.


وشهد الشوط الأول إهدار كيفين دي بروين لركلة جزاء بعدما احتسبها حكم اللقاء عقب اللجوء لتقنية الفار بعد لمس الكرة ليد جوميز سددها نجم مانشستر سيتي خارج المرمى لينتهي الشوط بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.


وفي الدقيقة 42 تسديدة من البلجيكي كيفين دي بروين منفذ ركلة الجزاء مرت بجوار القائم الأيمن ليهدر ركلة جزاء لصالح مانشستر سيتي.

أخبار تهمك

عاجل.. رئيس سموحة يطلب استعارة بانون من الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

الزمالك يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ يوم

عاجل من "الصحة" بشأن الموجة الثانية لفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

سيراميكا يقترب من حسم التعاقد مع 4 صفقات استعداداً للممتاز

منذ ساعتين و 38 دقيقة

باتشيكو يستقر على عودة مهاجم الزمالك المعار

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل.. السيسي يوجه بزيادة حجم برامج الدعم المقدمة من صندوق تحيا مصر

منذ ساعتين و 12 دقيقة

عاجل.. ترامب يسرد على "تويتر" روايات جديدة بشأن انتخابات الرئاسة الأمريكية بعد فوز بايدن

منذ حوالي 19 ساعة

مفاجأة مدوية.. الأهلي يستقر على فسخ عقد نجم الفريق

منذ يوم

خبير سياسي يكشف تأثير فوز "بايدن" على ملف سد النهضة

منذ حوالي 12 ساعة

وزيرة الصحة تحذر من شهر ديسمبر.. وتكشف الأماكن الأكثر خطورة

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يحصل على توقيع الصفقة الكبرى

منذ يوم

أيمن محمد يفاضل بين عرضين بعد الرحيل عن سيراميكا

منذ حوالي 6 ساعات

باتشيكو يستقر على رحيل رباعي الزمالك

منذ ساعتين و 39 دقيقة

موسيماني يحسم مصير جوهرة الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

من ينجح في إقناعه؟ .. صراع مصري تونسي على موهبة فياريال

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يستقر على إعارة صالح جمعة

منذ ساعتين و 9 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:13 م

عاجل من "الصحة" بشأن الموجة الثانية لفيروس كورونا

عاجل.. السيسي يوجه بزيادة حجم برامج الدعم المقدمة من صندوق تحيا مصر

05:25 م

وزيرة الصحة تحذر من شهر ديسمبر.. وتكشف الأماكن الأكثر خطورة

11:54 ص

عاجل.. رئيس سموحة يطلب استعارة بانون من الأهلي

11:02 ص

باتشيكو يستقر على عودة مهاجم الزمالك المعار

06:27 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض