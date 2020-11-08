سعر ومواصفات سيارة ام جي zst الجديدة

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 07:28 م
بوابة الفجر
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سعر ومواصفات سيارة ام جي zst الجديدة

أعلنت ماركة سيارات أم جي عن سياراتها الجديدة بالأسواق والتي تتمتع بوسائل أمان لجميع الركاب وخاصة الأطفال مع شكل رياضي جذاب.

مواصفات ام جي zst الجديدة

السيارة مزودة بمحرك تيربو رباعي الاسطوانات سعة 1300 سي سي، وتصل قدرته إلى 160 حصانًا والعوم الأقصى 230 نيوتن متر.
زودت السيارة بناقل حركة أوتوماتيك سداسي السرعات.
وتتسارع ام جى zst الجديدة من وضع الثبات إلى سرعة 100 كم/ الساعة خلال 9.8 ثانية.
وتصل السرعة القصوى للسيارة إلى 185 كم/ الساعة، ويقدر استهلاك الوقود بنحو 6.2 لتر/ 100 كم.
تتسم السيارة بالشبكة الأمامية المضلعة الجديدة وفتحات مستوحاة من شكل خلية النحل.
تستوحي أنظمة الإضاءة تصميم سيارات السباق لتضفي طابعاً رياضياً عليها.
تتضمن السيارة العديد من المكونات التكنولوجية لتسهيل عملية القيادة منها: شاشة عالية الدقة تعمل باللمس بحجم 10.1 بوصة.
صممت السيارة بميزة الكاميرا المحيطية بزاوية 360 درجة.
تشمل التحديثات الجديدة لسيارة ام جي zst الجديدة الجلد الناعم وعجلة القيادة الجديدة متعددة الوظائف بقاعدة مسطحة.
تم استبدال فرامل اليد الميكانيكية بزر كهربائي في إطار التحديث التكنولوجي لهذا الطراز.
المقاعد الخلفية فهي مزودة بنظام isofix لتثبيت مقاعد الأطفال.
تشمل الفئات الأعلى من السيارة مواصفات إضافية مثل الوسائد الهوائية الجانبية والكاميرا، بزاوية رؤية 360 درجة
تأتي السيارة مع ضمان المصنع لمدة ست سنوات أو 200 ألف كم أيهما أقرب.

سعر سيارة ام جي  zst

سعر سيارة ام جي zst الجديدة في الأسواق الخارجية بنحو 12 ألف دولار وهو ما تعادل نحو 188.5 ألف جنيه مصري

سعر ومواصفات سيارة ام جي zst الجديدة

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