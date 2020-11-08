مدرب بايرن ميونخ يشيد بديفيد ألابا ويلمح لرغبته في استمراره

أشاد هانز فليك المدير الفني لبايرن ميونخ الألماني بنجم الفريق النمساوي ديفيد ألابا وأعرب عن رغبته في استمراره في صفوف النادي البافاري.





وأثبت النجم النمساوي جدارته عمليًا وألمح إلى أهميته للفريق البافاري وذلك عندما تمكن من إحراز هدف التعادل لبايرن ميونخ من ضربة حرة قبل وقت قليل من انتهاء الشوط الأول.





وعن ألابا، قال فليك في تصريحات للقناة الثانية بالتلفزيون الألماني زد دي إف عقب الفوز على بروسيا دورتموند:"لقد تدرب هنا وظل هنا لفترة طويلة وهو صاحب آداء متميز ولهذا السبب سيكون شيئًا جيدًا أن يواصل اللعب في بايرن ميونخ".





وأضاف:"هو يجلس الآن بمفرده على مقعد القيادة وعليه أن يحدد كيف يرى مستقبله".





وعلى نفس الجانب، قال كارل هاينز رومينيجه المدير التنفيذي لبايرن ميونخ بعد فشل مفاوضات تجديد عقد ألابا في تصريحات نقلتها محطة سكاي العالمية:"إذا أراد ديفيد ألابا أن يبقى في بايرن ميونخ وهو ما لا أستبعده تماما على الأقل فلابد من التفكير لإيجاد طريقة تحفظ ماء الوجه للجانبين والباب لا يزال مواربًا".





وعلق مانويل نوير حارس مرمى وقائد بايرن ميونخ على الهدف ألابا قائلاً:"هدف ديفيد ألابا قبل وقت قليل من نهاية الشوط الأول كان مهمًا فلقد تمكنا من استعادة أنفاسنا بشعور هادئ".