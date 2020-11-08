بعد إصابتها بفيروس كورونا.. دانا حمدان تطمأن الجمهور على الحالة الصحية لشقيقتها

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 08:00 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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طمأنت الفنانة دانا حمدان الجمهور على حالة شقيقتها الفنانة ميس حمدان بعد إصابتها بفيروس كورونا أثناء حضورها فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي.

وكتبت دانا فى منشور عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام "الحمد لله ميس بخير وربنا يشفيها وميوريش أي حد حاجة وحشة أبداً ، ويطمني عليها ، شكراً لكل اللي سأل واطمن.. أرجوكم خلوا بالكم من صحتكم.

يشار أن الفنانة ميس حمدان أعلنت عن إصابتها بفيروس كورونا بعد مشاركتها فى فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي .

كما كشفت أنها أبلغت كافة المحيطين بها ومن خالطتهم خلال الآونة الأخيرة ، مؤكدة على أن الأعراض التى مرت بها متقطعة ، جيث بدأت فى اليوم الأول بالشعور بصداع مزمن والآلام فى الظهر والمفاصل لمدة ثلاثة أيام ، ثم سخونية.

وطالبت ميس حمدان من الجميع بتوخي الحذر ولا سيما أن التجربة ليت سهلة كما أنها تنتظر نتيجة مسحة غداً خاصة أن آخر مسحة أجرتها كانت من أربعة أيام وجاءت نتيجتها إيجابية.

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