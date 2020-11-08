وكيل زراعة الفيوم يستقبل وفد من البحوث الإقليميةلتعزيز أهمية الأبتكار الزراعي

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 07:15 م
بوابة الفجر
ريهام على
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استقبل الدكتور ربيع مصطفى، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الفيوم، اليوم الأحد، بمكتبة بديوان عام المديرية وفد من محطة البحوث الإقليمية بالفيوم، برئاسة الدكتور سامح عبده، وضم الوفد الدكتور حسن محمد ابراهيم، والدكتور فراج ربيع محمد.

وتم بحث أوجه التعاون بين المديرية ومحطة البحوث الإقليمية بالفيوم لصالح المزارعين، وذلك لتعزيز أهمية الأبتكار الزراعي وتعزيزه من أجل زيادة الأمن الغذائي والتنمية المستدامة والحفاظ على زيادة الرقعة الزراعة.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، خروج 591 متعافيًا من فيروس كورونا الستجد على البلاد المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 26135 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 913 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 59 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا المستجد على البلاد.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد على البلاد حتى أمس، هو 83001 حالة من ضمنهم 24975 حالة تم شفاؤها، و3935 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس " كورونا المستجد على البلاد "، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن " 105 "، و" 15335" ورقم الواتساب " 01553105105 ".
وكيل زراعة الفيوم يستقبل وفد من البحوث الإقليميةلتعزيز أهمية الأبتكار الزراعي
وكيل زراعة الفيوم يستقبل وفد من البحوث الإقليميةلتعزيز أهمية الأبتكار الزراعي
وكيل زراعة الفيوم يستقبل وفد من البحوث الإقليميةلتعزيز أهمية الأبتكار الزراعي
وكيل زراعة الفيوم يستقبل وفد من البحوث الإقليميةلتعزيز أهمية الأبتكار الزراعي
وكيل زراعة الفيوم يستقبل وفد من البحوث الإقليميةلتعزيز أهمية الأبتكار الزراعي
وكيل زراعة الفيوم يستقبل وفد من البحوث الإقليميةلتعزيز أهمية الأبتكار الزراعي

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