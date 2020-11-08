مرشحة تحرر محضر بسبب سقوط شبكة المرشحين ببنها

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 07:11 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
Advertisements
حررت المرشحة ألفت عبدالرؤوف، بقائمة المستقلين، ببلاغ لمركز بنها، بسب سقوط شبكة الناخبين الذين يدلون بأصواتهم بالعملية الانتخابية.
تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، إخطارًا بتحرير المرشحة ألفت عبدالرؤوف، بقائمة المستقلين، محضر إثبات حالة بسقوط شبكة الناخبين منذ الساعة الواحدة ظهرا.
تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

أخبار تهمك

الزمالك يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ يوم

من ينجح في إقناعه؟ .. صراع مصري تونسي على موهبة فياريال

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. ترامب يسرد على "تويتر" روايات جديدة بشأن انتخابات الرئاسة الأمريكية بعد فوز بايدن

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. السيسي يوجه بزيادة حجم برامج الدعم المقدمة من صندوق تحيا مصر

منذ ساعتين و 7 دقيقة

باتشيكو يستقر على رحيل رباعي الزمالك

منذ ساعتين و 34 دقيقة

سيراميكا يقترب من حسم التعاقد مع 4 صفقات استعداداً للممتاز

منذ ساعتين و 33 دقيقة

عاجل من "الصحة" بشأن الموجة الثانية لفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

خبير سياسي يكشف تأثير فوز "بايدن" على ملف سد النهضة

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة مدوية.. الأهلي يستقر على فسخ عقد نجم الفريق

منذ يوم

موسيماني يحسم مصير جوهرة الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

وزيرة الصحة تحذر من شهر ديسمبر.. وتكشف الأماكن الأكثر خطورة

منذ حوالي 8 ساعات

أيمن محمد يفاضل بين عرضين بعد الرحيل عن سيراميكا

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يحصل على توقيع الصفقة الكبرى

منذ يوم

عاجل.. رئيس سموحة يطلب استعارة بانون من الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

باتشيكو يستقر على عودة مهاجم الزمالك المعار

منذ ساعة و 6 دقيقة

الأهلي يستقر على إعارة صالح جمعة

منذ ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:13 م

عاجل من "الصحة" بشأن الموجة الثانية لفيروس كورونا

عاجل.. السيسي يوجه بزيادة حجم برامج الدعم المقدمة من صندوق تحيا مصر

05:25 م

وزيرة الصحة تحذر من شهر ديسمبر.. وتكشف الأماكن الأكثر خطورة

11:54 ص

عاجل.. رئيس سموحة يطلب استعارة بانون من الأهلي

11:02 ص

أيمن محمد يفاضل بين عرضين بعد الرحيل عن سيراميكا

02:03 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض