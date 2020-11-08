مرشحة تحرر محضر بسبب سقوط شبكة المرشحين ببنها

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حررت المرشحة ألفت عبدالرؤوف، بقائمة المستقلين، ببلاغ لمركز بنها، بسب سقوط شبكة الناخبين الذين يدلون بأصواتهم بالعملية الانتخابية.

تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، إخطارًا بتحرير المرشحة ألفت عبدالرؤوف، بقائمة المستقلين، محضر إثبات حالة بسقوط شبكة الناخبين منذ الساعة الواحدة ظهرا.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.