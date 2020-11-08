ميختاريان يقود روما للفوز على جنوى والصعود إلى المركز الثالث بالكالتشيو

تمكن اللاعب النجم هنريك ميختاريان من تسجيل ثلاثة أهداف (هاتريك) ليقود روما إلى الفوز الكبير 3 / 1 على مضيفه جنوه ليرفع الفريق رصيده إلى 14 نقطة ويتقدم إلى المركز الثالث بفارق نقطة واحدة أمام يوفنتوس فيما تجمد رصيد جنوه عند خمس نقاط في المركز الثامن عشر.









وسجل ميختاريان أهدافه الثلاثة في الدقائق الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول و67 و85 فيما سجل ماركو بياتسا الهدف الوحيد لأصحاب الأرض في الدقيقة 50 .









وتعادل تورينو مع كروتوني سلبيا في مباراة شهدت طرد سيباستيان لوبيرتو لاعب كروتوني في الدقيقة 87 لنيله الإنذار الثاني في المباراة.









ورفع تورينو رصيده إلى خمس نقاط في المركز السابع عشر مقابل نقطتين لكروتوني في المركز الأخير.