بعد إصابتها بكورونا.. ابنة نشوى مصطفى تطمأن الجمهور على حالة والداتها الصحية

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 07:49 م
نشوى مصطفى
نشوى مصطفى
فايقة محمد عادل
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طمأنت ابنة الفنانة نشوى مصطفى الجمهور على حالة والداتها الصحية وذلك بعد إصابتها بفيروس كورونا ودخولها المستشفى.

وكتبت عبر الحساب الرسمي لوالداتها بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" بفضل الله وبفضل دعوات حضراتكم وبفضل مجهود اطباء وهيئة تمريض مستشفى العجوزة أمى حالتها مستقرة الحمد لله وبعتذر لعدم الرد ربنا أعلم بينا أنا وأبويا وأختى الف شكر بابلغ أمى كل تليفوناتكم وكومنتات حضراتكم ودعواتكم لرفع حالتها النفسية وبتكون فرحانة ولله الحمد دائماً وفى كل الاحوال.

يشار أن الفنانة نشوى مصطفى قد أعلنت منذ أيام عن إصابتها بفيروس كورونا، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتبت نشوى مصطفى منشورًا قالت فيه :"ادعولي عملت أشعة مقطعية على الرئة والنتيجة لسه طالعة وللأسف كورونا، أي حد اتقابلنا خلال الفترة اللي فاتت ارجوكم يعمل تحليل، لو سمحتم الموضوع مش سهل ماتستهونوش خللو بالكم الكورونا رجعت بشدة، ألم رهيب ربنا مايكتبه على عدو ولا حبيب، ربنا يحافظ عليكم يارب، ادعولي"، وانهالت عليها التعليقات بالدعاء لها بالشفاء العاجل.

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