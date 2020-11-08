وكيل أبو الفتوح: سموحة يرغب في تجديد إعارته.. وباتشيكو يحسم عودته للزمالك

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 07:00 م
بوابة الفجر
عمر محمد
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أكد إسلام الشحات ، وكيل أعمال أحمد أبو الفتوح ظهير أيسر نادي الزمالك ، أن الرغبة الأول لأبو الفتوح هي العودة إلى القلعة البيضاء.


وأوضح وكيل أبو الفتوح عبر برنامج (4-4-2) للإعلامي محمد فاروق سعد أن رغبة المدير الفني للزمالك البرتغالي جايمي باتشيكو تحسم عودة أبو الفتوح في الموسم الجديد.


وقال الشحات:" أبو الفتوح يملك بالفعل عدة عروض من أندية داخل مصر على رأسها سموحة الذي يرغب في تجديد إعارته".


وأشار إلى أن أبو الفتوح يأمل في الرحيل لأوروبا بعد أولمبياد طوكيو خاصة أنه أحد العناصر الأساسية في تشكيلة المنتخب الأولمبي كما أنه انضم للمنتخب الأول.


وعن عودة الجابوني ماليك إيفونا للدوري المصري ، قال الشحات إن هناك مفاوضات مع أكثر من فريق ولكن ليس بينهم الأهلي أو الزمالك أو بيراميدز.

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