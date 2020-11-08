إنتر ميلان يسقط في فخ التعادل أمام أتالانتا بالدوري الإيطالي

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 07:01 م
بوابة الفجر
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سقط إنتر ميلان في فخ التعادل أمام أتالانتا بنتيجة 1/1، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإيطالي.


سجل اللاعب البديل أليكسي ميرانتشوك هدفا قبل النهاية بدقائق لينتزع تعادلا ثمينا في بنفس المرحلة التي شهدت اليوم أيضا فوز روما على مضيفه جنوه 3 / 1 .


وتخلص أتالانتا سريعا من بعض آثار الهزيمة الثقيلة صفر / 5 على ملعبه أمام ليفربول الإنجليزي في دوري الأبطال الأوروبي يوم الثلاثاء الماضي وانتزع تعادلا غاليا مع ضيفه انتر اليوم.


وحرم أتالانتا ضيفه من استعادة نغمة الانتصارات في الدوري الإيطالي وتعادل معه بهدف سجله البديل أليكسي ميرانتشوك في الدقيقة 79 مقابل هدف سجله الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 58 .


ورفع أتالانتا رصيده إلى 13 نقطة في المركز الرابع بفارق نقطة واحدة أمام انتر الذي سقط في فخ التعادل للمباراة الثانية على التوالي.

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