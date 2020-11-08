استشاري: تقويم الأسنان قد يستمر لسنوات

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قال الدكتور أحمد عزالدين، استشارى تجميل وتركيبات الأسنان، إن التقويم يأخذ من 6 إلى 8 أشهر، لافتًا إلى أن في بعض الأحيان قد يتم التقويم خلال سنين، من خلال خلع الدروس وخلق مكان لرص الأسنان فى مكانها.



وأضاف عز الدين، خلال برنامج "صحتك بالدنيا" ولذى تقدمه إيناس الليثي على قناة "cbc"، اليوم الأحد، أن التقويم الشفاف رغم فوائدة إلى أنه يجب ارتدائه لمدة 20 ساعة يوميًا ولو تم ارتدائه أقل من ذلك فلن يأتى بنتيجة.



وأوضح أن استشارى تجميل وتركيبات الأسنان، أنه لم يعد هناك آلم بسبب التقويم، مضيفًا: "قد يحدث الآلم فى الأول بس وحينها يتم أخذ مسكنات وبعدها يتم الانتهاء من الآلم.



