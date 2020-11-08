ميرفت التلاوي لـ المرأة المصرية: "حافظي على حقوقك.. حصلنا عليها بصعوبة" (فيديو)

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أشادت السفيرة ميرفت التلاوي، رئيس المجلس القومي للمرأة السابق، بتنظيم انتخابات مجلس النواب 2020، قائلة: "أنا فخورة مصر جدا"، لافتة إلى أنه عند مقارنة وضع الانتخابات في مصر بدولة عظمى مثل أمريكا، سنجد أن احد المرشحين يتهم الدولة بتزوير الانتخابات، وهذا لم يحدث في مصر.



وناشدت "ميرفت"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "TeN"، مساء الأحد، المراة المصرية بالحرض على المشاركة في كافة الاستحقاقات، مشيرة إلى أن مصر حصلت على حقوقها بصعوبة شديدة، موجهة لها رسالة قائلة: "حافظي على حقوقك"، لافتة إلى أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني.



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أنهت غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، متابعة اليوم الأول من الجولة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020، بـ1500 متابع، موزعين على 13 محافظة التي تجرى فيها الانتخابات.



وأكد المتابعون ارتفاع كثافة التصويت، خصوصا بعد فترة الراحة في منتصف اليوم، مشيرين إلي إلى التواجد الكثيف للمرأة بمختلف المحافظات، وارتفاع معدل التصويت بين الشباب، مؤكدين أن العملية الانتخابية سارت بشكل منتظم مع تطبيق قرارت الهيئة الوطنية للانتخابات التي حافظت على نزاهة وسلامة العملية الانتخابية مطبقة في ذلك المعايير الدولية المتبعة في هذا الشأن، كما تلاحظ تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.



ورصد متابعو التنسيقية أيضا بعض المخالفات التي تمثلت في خرق الصمت الانتخابي من بعض مرشحي الفردي خارج بعض اللجان، وهو الأمر الذي لا يعد مؤثرا على سلامة ونزاهة العملية الانتخابية، حيث لم نرصد أية مخالفات داخل أي من اللجان الفرعية بمختلف محافظات الجمهورية.



كما نسقت غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مع غرف العمليات المناظرة في منظمات المجتمع المدني المصرية والعربية والدولية، والمجالس القومية المتخصصة، الحاصلة على تصاريح المتابعة من الهيئة الوطنية للانتخابات، الذين أكدوا نفس المشاهدات التي رصدتها غرفة عمليات التنسيقية.



وختاما تتقدم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بالشكر للهيئة الوطنية للانتخابات على إدارتها الاحترافية للعملية الانتخابية، وكذلك رجال الأمن الذين وفروا كل سبل التأمين من لإنجاح هذه التجربة الانتخابية بشكل يليق بالدولة المصرية، وحياتها البرلمانية العريقة.



وكانت قد فتحت اللجان الانتخابية، أمس السبت، أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباحًا، أمام المواطنين؛ للتصويت فى المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، والتي تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً لمدة يومين.



وفتحت اللجان الفرعية البالغ عددها 9468 لجنة، أبوابها، لاستقبال الناخبين الذي يتجاوز عددهم الـ31 مليون ناخب، في المرحلة الثانية من الانتخابات.



وتُجرى انتخابات المرحلة الثانية فى 13 محافظة، وهي: "القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء".



ويتنافس بالنظام الفردى في المرحلة الثانية 2083 مرشحًا في 70 دائرة فردية، بينما عدد المرشحين بنظام القائمة في المرحلة الثانية 284 مرشحًا أساسيًا، وبالنسبة لنظام القوائم فهناك القائمة الوطنية من أجل مصر تنافس قائمة تحالف المستقلين، بدائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا على 100 مقعد، أما في دائرة قطاع شرق الدلتا، فيأتي التصويت بين القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة أبناء مصر على 42 مقعدًا.