استشاري: التقويم يعالج الأسنان فقط ولا يغير شكلها أو لونها (فيديو)

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 07:02 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
Advertisements
قال الدكتور أحمد عزالدين، استشاري تجميل وتركيبات الأسنان، إن التقويم يعنى تعديل شكل الأسنان التي تعانى من مشاكل، سواء اعوجاج أو الترتيب، مؤكدًا أن التقويم يعالج الأسنان فقط ولا يغير حجم أو شكل أو لون الأسنان، مضيفًا: "بنعيد رص الأسنان مرة تانية".

وأضاف عز الدين، خلال برنامج "صحتك بالدنيا" ولذى تقدمه إيناس الليثي على قناة "cbc"، اليوم الأحد، أن مشكلة التلعثم عن الأطفال قد تكون سببها الأسنان ويتم علاجها عن طريق تقويم الأسنان وتأتى بنتائج جيدة.

وأوضح أن أنواع التقويم 3 قد يكون معدن أو البورسلين أو استخدام أجهزة بلاستيك لتقوم بحركة الأسنان، مؤكدًا أن هناك حالات لا يمكن استخدام تقويم إلا معدن.

أخبار تهمك

الأهلي يستقر على إعارة صالح جمعة

منذ ساعتين

باتشيكو يستقر على عودة مهاجم الزمالك المعار

منذ ساعة و 6 دقيقة

وزيرة الصحة تحذر من شهر ديسمبر.. وتكشف الأماكن الأكثر خطورة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. السيسي يوجه بزيادة حجم برامج الدعم المقدمة من صندوق تحيا مصر

منذ ساعتين و 7 دقيقة

عاجل.. رئيس سموحة يطلب استعارة بانون من الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. ترامب يسرد على "تويتر" روايات جديدة بشأن انتخابات الرئاسة الأمريكية بعد فوز بايدن

منذ حوالي 19 ساعة

الزمالك يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ يوم

باتشيكو يستقر على رحيل رباعي الزمالك

منذ ساعتين و 34 دقيقة

مفاجأة مدوية.. الأهلي يستقر على فسخ عقد نجم الفريق

منذ يوم

عاجل من "الصحة" بشأن الموجة الثانية لفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يحصل على توقيع الصفقة الكبرى

منذ يوم

من ينجح في إقناعه؟ .. صراع مصري تونسي على موهبة فياريال

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يحسم مصير جوهرة الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

سيراميكا يقترب من حسم التعاقد مع 4 صفقات استعداداً للممتاز

منذ ساعتين و 33 دقيقة

خبير سياسي يكشف تأثير فوز "بايدن" على ملف سد النهضة

منذ حوالي 12 ساعة

أيمن محمد يفاضل بين عرضين بعد الرحيل عن سيراميكا

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:13 م

عاجل من "الصحة" بشأن الموجة الثانية لفيروس كورونا

عاجل.. السيسي يوجه بزيادة حجم برامج الدعم المقدمة من صندوق تحيا مصر

05:25 م

وزيرة الصحة تحذر من شهر ديسمبر.. وتكشف الأماكن الأكثر خطورة

11:54 ص

عاجل.. رئيس سموحة يطلب استعارة بانون من الأهلي

11:02 ص

أيمن محمد يفاضل بين عرضين بعد الرحيل عن سيراميكا

02:03 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض