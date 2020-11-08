استشاري: التقويم يعالج الأسنان فقط ولا يغير شكلها أو لونها (فيديو)

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قال الدكتور أحمد عزالدين، استشاري تجميل وتركيبات الأسنان، إن التقويم يعنى تعديل شكل الأسنان التي تعانى من مشاكل، سواء اعوجاج أو الترتيب، مؤكدًا أن التقويم يعالج الأسنان فقط ولا يغير حجم أو شكل أو لون الأسنان، مضيفًا: "بنعيد رص الأسنان مرة تانية".



وأضاف عز الدين، خلال برنامج "صحتك بالدنيا" ولذى تقدمه إيناس الليثي على قناة "cbc"، اليوم الأحد، أن مشكلة التلعثم عن الأطفال قد تكون سببها الأسنان ويتم علاجها عن طريق تقويم الأسنان وتأتى بنتائج جيدة.



وأوضح أن أنواع التقويم 3 قد يكون معدن أو البورسلين أو استخدام أجهزة بلاستيك لتقوم بحركة الأسنان، مؤكدًا أن هناك حالات لا يمكن استخدام تقويم إلا معدن.

