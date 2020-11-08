لجنة مكافحة كورونا تقدم 5 نصائح للمواطنين لتجنب موجة كورونا الثانية.. فيديو

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قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا لوزارة الصحة، إن الفيروسات تتنشر بشكل عام في فصل الشتاء.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد": "سنفاجأ بزيادة إصابات فيروس كورونا الفترة المقبلة، لذلك ستكون الإصابات المتوسطة والمتشددة أكثر"، مؤكدا أن الحل السحري للأزمة يتمثل في الالتزام بالإجراءات الاحترازية.



وأضاف "ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي، وغسل اليدين، والرعاية الصحية بمثابة الحل السحري لأزمة كورونا"، معلقا: "مفيش حاجة اسمها بروتوكول علاج من مواقع التواصل الاجتماعي".



وناشد المواطنين بتجنب النزول في الأماكن المزدحمة قائلا: "لا توجد مشكلة بشأن النزول في الأماكن المفتوحة مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية".



وأشار إلى أن وزارة الصحة حدثت بروتوكولات علاج مصابي فيروس كورونا، باستعباد بعض الأدوية التي لم تثبت فاعليتها أو التي تسببت في أعراض جانبية، كما تم إضافة بعض الأدوية الجديدة.



وأوضح أن أدوية بروتوكول كورونا متوفرة في الصيدليات، مشيرا إلى أن عدد المشاركين في لقاح فيروس كورونا وصلوا إلى 3 آلاف مشارك.



وقال "لم نصل إلى نتيجة بشأن دراسة تجربة لقاح كورونا المشتركة مع الصين، لكن البوادر مبشرة جدا"، مناشدا المصريين بالمشاركة في تجربة اللقاح، معلقا: "نحتاج إلى 2400 مشارك لإتمام الدراسة".

