الشيخ زايد بن حمد آل نهيان يشيد بالإمارات وقدرتها على التصدي لفيروس كورونا

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 06:59 م
بوابة الفجر
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تلقي المقدم الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، مدير إدارة الدوريات الخاصة رئيس فريق المرصاد في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، جرعة من لقاح "كوفيد-19"، دعماً منه للبرنامج الوطني واستخدام اللقاح في الدولة، بهدف التصدي للفيروس والحد من تداعياته.

 

وأكد أن الإمارات بتوجيهات ودعم القيادة الرشيدة، أثبتت خلال جائحة فيروس كورونا المستجد قدرتها على التصدي لتداعيات الجائحة بكفاءة عالية، معتمدة على أفضل المعايير العلمية والعملية، ما يجسد ريادة القطاع الطبي في الإمارات.

 

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