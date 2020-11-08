إصابة 35 شخصاً إثر إندلاع حريق جنوب الغردقة

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 07:00 م
بوابة الفجر
محمد طه
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نشب حريق ضخم باحد فنادق خليج مكادي جنوب الغردقة، تحت الإنشاء وتم الدفع بسيارات الحماية المدنية لاخماد الحريق والسيطرة عليه.


وتبين من التحقيقات الاولية أن الحريق اسفر عن اصابة 7 اشخاص باصابات متفرقة وتم نقلهم بسيارات الاسعاف للمستشفي لتلقي العلاج.


وأصيب ٢٨ آخرين تم اسعافهم بمنطقة الحادث وتم تركهم في مكان البلاغ، وتمت السيطرة على الحريق وتحرر محضر بالحادث.

كانت الاجهزة الامنية بالببحر الاحمر تلقت اخطارا بنشوب حريق باحد الفنادق بمنطفة خليج مكادي جنوب الغردقة.

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