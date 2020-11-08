وفاة مدير مستشفى حميات بسيون الأسبق إثر إصابته بفيروس كورونا

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توفى الدكتور عصام سليمان ابوحمر مدير مستشفى حميات بسيون الأسبق إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد وتم تجهيز الجثمان للدفن طبقا للإجراءات الاحترازية بمعرفة الطب الوقائي بمقابر الأسرة بقرية ابوحمر.



وكان الدكتور عصام سليمان ابوحمر مدير مستشفى حميات بسيون الأسبق قد أصيب منذ عدة أيام بفيروس كورونا المستجد وجرى عزلة داخل أحد أقسام العزل بالغربية، وتدهورت حالته الصحية وتم وضعة على جهاز التنفس الصناعي داخل العناية المركزة الى ان وافته المنية اليوم.



ونعت مديرية الصحة بالغربية الفقيد على ان يتعمده الله بواسع رحمته وأن يلهم أهلة وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.