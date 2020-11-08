استمرار توافد المواطنين من كبار السن والسيدات على لجان الانتخابات في الدقهلية



وقال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، إنه واجب على الجميع المشاركة الفعالة في هذا العرس الانتخابى لصالح الدولة المصرية، مشيرًا إلي ان حرص المرأة المصرية علي التصويت والمشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية، بقرى ومراكز ومدن المحافظة للادلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب 2020م يؤكد اهمية دورها فى الحياة العامة الى جانب رسالتها الاصيلة،واضاف ان هذه هي محافظة الدقهلية دائما يظهر معدن مواطنيها الاصيل في مشاركتهم الفعالة في القضايا التي ترتبط بمسيرة الوطن واستقراره وفي مقدمتها الاستحقاق الدستوري واختيار اعضاء البرلمان لاستكمال السير قدما نحو التنمية والتقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

شهدت مقار اللجان الانتخابية، بالمحافظة إقبالًا كثيفًا من المواطنين وبينهم السيدات وكبار السن وكذلك ذوى الاحتياجات الخاصة للإدلاء بأصواتهم الانتخابية في انتخابات مجلس النواب 2020، وسط إجراءات احترازية ووقائية واجراءات امنية حرصا علي سلامة المتوافدين علي اللجان، لاداء اصواتهم فى سهولة ويسر، وقد بدت العديد من صور المساعدة الانسانية لكبار السن والمرضى وذوى الاحتياجات الخاصة من قبل المواطنين والعاملين باللجان لمساعدتهم على الادلاء باصواتهم.