ضبط صاحب محل بحوزته 60 ألف جنيه رشاوى انتخابية أمام لجنة ببنها

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 06:52 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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ضبطت أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم الأحد، صاحب محل أمام إحدى اللجان الانتخابية بدائرة قسم أول بنها، بحوزته مبلغ 60 ألف جنيه يوزعها على الناخبين للإدلاء بأصواتهم لمرشح ببنها.

تلقى اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العقيد عمرو الجزار، مفتش مباحث بنها، بضبط صاحب محل يدعى "م.ا"، بحوزته مبلغ مالي قدره 60 ألف جنيه، أمام إحدى اللجان الانتخابية بمدينة بنها، وبونات ليوزعها على الناخبين لصالح إحدى المرشحين، جرى ضبطه وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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