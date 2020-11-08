ريم مصطفى تتألق فى أحدث ظهور على "إنستجرام"
الأحد 08/نوفمبر/2020 - 07:24 م
فايقة محمد عادل
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غازلت الفنانة ريم مصطفى جمهورها ومحبيها بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
وظهرت ريم بالصورة جميلة كعادتها مرتدية فستان أنيق مزين بالورود ، وتركت شعرها الأشقر منسدلاً على كتفيها.
ومن الناحية الجمالية اعتمدت على ميكب خفيف وهادئ لإبراز ملامحها الجميلة .
وفى سياق منفصل، شاركت ريم مصطفى مؤخرا في مسلسل "شديد الخطورة" مع الفنان احمد العوضي والذي يعرض على منصة watch it ".
وظهرت ريم بالصورة جميلة كعادتها مرتدية فستان أنيق مزين بالورود ، وتركت شعرها الأشقر منسدلاً على كتفيها.
ومن الناحية الجمالية اعتمدت على ميكب خفيف وهادئ لإبراز ملامحها الجميلة .
وفى سياق منفصل، شاركت ريم مصطفى مؤخرا في مسلسل "شديد الخطورة" مع الفنان احمد العوضي والذي يعرض على منصة watch it ".