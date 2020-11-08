ريم مصطفى تتألق فى أحدث ظهور على "إنستجرام"

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 07:24 م
ريم مصطفى
ريم مصطفى
فايقة محمد عادل
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غازلت الفنانة ريم مصطفى جمهورها ومحبيها بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت ريم بالصورة جميلة كعادتها مرتدية فستان أنيق مزين بالورود ، وتركت شعرها الأشقر منسدلاً على كتفيها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على ميكب خفيف وهادئ لإبراز ملامحها الجميلة .

وفى سياق منفصل، شاركت ريم مصطفى مؤخرا في مسلسل "شديد الخطورة" مع الفنان احمد العوضي والذي يعرض على منصة watch it ".

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