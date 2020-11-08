3912 جلسة افتراضية لطلبة جامعة الحدود المشالية خلال أسبوع
الأحد 08/نوفمبر/2020 - 06:37 م
الفجر السعودي
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أنشأت جامعة الحدود الشمالية عبر نظام البلاك بورد , 3912 جلسة افتراضية بنظام الفصول الافتراضية للطلبة خلال الأسبوع الماضي.
وبلغ أعداد الحاضرين في جميع الجلسات
دون تكرار فيها 77575 حاضراً و 491 جلسة افتراضية متزامنة.
وأشارت الجامعة إلى أنها أعدت غرفة
عمليات لأعضاء هيئة التدريس مدعومة فنياً ،إلى جانب إعداد خطة بديلة لإتمام
العملية التعليمية.
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