3912 جلسة افتراضية لطلبة جامعة الحدود المشالية خلال أسبوع

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 06:37 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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أنشأت جامعة الحدود الشمالية عبر نظام البلاك بورد , 3912 جلسة افتراضية بنظام الفصول الافتراضية للطلبة خلال الأسبوع الماضي.


وبلغ أعداد الحاضرين في جميع الجلسات دون تكرار فيها 77575 حاضراً و 491 جلسة افتراضية متزامنة.


وأشارت الجامعة إلى أنها أعدت غرفة عمليات لأعضاء هيئة التدريس مدعومة فنياً ،إلى جانب إعداد خطة بديلة لإتمام العملية التعليمية.

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