بطريرك الأقباط الكاثوليك يحتفل بعيد القدّيس لاون الكبير بالكليّة الإكليريكيّة

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احتفل اليوم غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأسكندرية للأقباط الكاثوليك، بعيد القدّيس لاون، بالكليّة الإكليريكيّة بالمعادي.









شارك غبطته في صلاة القدّاس الإلهي أصحاب النيافة الأنبا توماس، والأنبا دانيال، والأنبا بشارة، والأب شنودة شفيق والأب بيشوي رسمي، رئيس الكلية الإكليريكية؛









وأيضًا بحضور المونسينيور إستيفانو، سكرتير سفير الفاتيكان، وسعادة السفير البابوي نيقولاس هنري بمصر وأصحاب السيادة المطران چورچ بكَر، والمطران كريكور أوغسطينوس كوسا؛ والأب بولس ساتي، والأب مُخَـوَّل فرحا، ونيافة الأنبا دانيال، مُمثّل عن الكنيسة الأرثوذكسيّة؛ وبحضور شمامسة الكلية الإكليريكية، والرهبان والراهبات، والشعب الذي جاء للاحتفال.



وألقى غبطته كلمة العظة عن:

"لماذا تم اختيار القدّيس لاون شفيعًا للإكليريكيّة؟"وبعد انتهاء عظة البطريرك، قام غبطته برسامة الشمامسة الإكليريكيّين ميلاد وأبانوب وميلاد ونبيل للدّرجة الإيبودياكونيّةوحصل الشمامسة أشرف وإسحق علي الدّرجة الأناغنوسطيّة ثم اختُتِمَ القدّاس الإلهي، وأعطي البطريرك البركة الرسولية.