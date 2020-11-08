الأردن تؤكد جاهزية المواقع السياحية والأثرية لاستقبال فصل الشتاء





أكدت وزارة السياحة والآثار الأردنية رفع جاهزيتها في المواقع السياحية والأثرية للتعامل مع الظروف الجوية خلال فصل الشتاء، والعمل على تعزيز الدور التشاركي بينها وبين الجهات المعنية كافة، والعمل بروح الفريق لاتخاذ كافة الاجراءات اللازمة والاستعدادات لمواجهة الظروف الجوية المرافقة لفصل الشتاء.





وأكد أمين عام وزارة السياحة والآثار، عماد حجازين، خلال الاجتماع، الذي عقد اليوم الأحد، بتقنية الاتصال عن بعد، مع مدراء مديريات السياحة في المحافظات ومدراء المديريات في مركز الوزارة، ضرورة التنسيق المسبق للتعامل مع الظروف الجوية التي تطرأ خلال فصل الشتاء، بهدف الحفاظ على سلامة المواطنين وزوار المواقع السياحية، وتقديم الخدمة المثلى لهم.





ولفت إلى ضرورة الاستفادة من دروس وتجارب السنوات الماضية، والعمل على مراجعة نتائج الإجراءات التي وضعت العام الماضي وتحليلها لتحديد البؤر الساخنة ومعالجتها ضمن الإمكانات المتاحة، تجنباً لحدوث أي طارئ خلال فصل الشتاء الحالي، مؤكدا أن الوزارة اتخذت كافة الاستعدادات والاجراءات اللازمة للتعامل مع فصل الشتاء اعتبارا من بداية شهر أكتوبر والتي ستستمر حتى نهاية الفصل.





وأشارت وزارة السياحة والآثار، في بيانها اليوم، إلى أن الوزارة اتخذت مجموعة من التدابير لحلول فصل الشتاء وهطول الأمطار والسيول، من خلال مراجعة وتقييم أنظمة مصارف مياه الأمطار والقنوات والعبارات في المواقع السياحية والأثرية والتأكد من سلامتها، واتخاذ ما يلزم لرفع كفاءتها لإزالة أي انسداد لمجاري الصرف وفتحات التصريف واستحداث ما يلزم منها إذا لزم الأمر، وكذلك التأكد من سلامة اية معرشات او اغطية قابلة للفك والطي من اية رياح تصاحب الامطار حفاظا على سلامة الزوار.





وبينت أنه جرى العمل على إعادة تأهيل مسارات السيول وتهيئة العبارات التي تقع ضمن المواقع السياحية والأثرية، والتأكد من جاهزيتها أولا بأول، والعمل على التنسيق الكامل مع الجهات المعنية فى نطاق مناطق المواقع السياحية و الأثرية.





ودعت الوزارة إلى الاتصال بغرفة عمليات الادارة الملكية لحماية البيئة والسياحة، للاستفسار عن الطرق والحالة الجوية السائدة في المواقع السياحية على الرقم 117777.