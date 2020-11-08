محافظ القاهرة: العملية الانتخابية تسير بهدوء وصورة طبيعية في ثاني أيام التصويت (فيديو)

Advertisements

أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، على سير العملية الانتخابية في ثاني أيام التصويت بالمرحلة الثانية بهدوء وبصورة طبيعية، مشيرًا إلى أن الإقبال اليوم أكثر من الأمس.



وقال "عبد العال" في تصريحات خاصة على فضائية "دي ام سي" اليوم الأحد إن جميع اللجان انتظمت في العمل منذ التاسعة صباحًا على مستوى 1431 لجنة على مستوى المحافظة.



وأشار إلى أنه قام بعقد عدة اجتماعات تنسيقية مع جميع الجهات المعنية بالعملية الانتخابية، موضحًا أنه تم وضع الخطط الأمنية لجميع المقار مع التأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية.



وأضاف أنه تم توفير جميع المستلزمات الطبية والكمامات والكراسي المتحركة لمساعدة ذوي الإعاقة وكبار السن الذين يشاركون بكثافة في هذه الانتخابات.



ولفت محافظ القاهرة، إلى أن هناك إقبال من السيدات المشاركين في جميع المناسبات الوطنية والاستحقاقات الدستورية المختلفة.



إقرأ أيضا..

أنهت غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، متابعة اليوم الأول من الجولة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020، بـ1500 متابع، موزعين على 13 محافظة التي تجرى فيها الانتخابات.



وأكد المتابعون ارتفاع كثافة التصويت، خصوصا بعد فترة الراحة في منتصف اليوم، مشيرين إلي إلى التواجد الكثيف للمرأة بمختلف المحافظات، وارتفاع معدل التصويت بين الشباب، مؤكدين أن العملية الانتخابية سارت بشكل منتظم مع تطبيق قرارت الهيئة الوطنية للانتخابات التي حافظت على نزاهة وسلامة العملية الانتخابية مطبقة في ذلك المعايير الدولية المتبعة في هذا الشأن، كما تلاحظ تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.



ورصد متابعو التنسيقية أيضا بعض المخالفات التي تمثلت في خرق الصمت الانتخابي من بعض مرشحي الفردي خارج بعض اللجان، وهو الأمر الذي لا يعد مؤثرا على سلامة ونزاهة العملية الانتخابية، حيث لم نرصد أية مخالفات داخل أي من اللجان الفرعية بمختلف محافظات الجمهورية.



كما نسقت غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مع غرف العمليات المناظرة في منظمات المجتمع المدني المصرية والعربية والدولية، والمجالس القومية المتخصصة، الحاصلة على تصاريح المتابعة من الهيئة الوطنية للانتخابات، الذين أكدوا نفس المشاهدات التي رصدتها غرفة عمليات التنسيقية.



وختاما تتقدم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بالشكر للهيئة الوطنية للانتخابات على إدارتها الاحترافية للعملية الانتخابية، وكذلك رجال الأمن الذين وفروا كل سبل التأمين من لإنجاح هذه التجربة الانتخابية بشكل يليق بالدولة المصرية، وحياتها البرلمانية العريقة.



وكانت قد فتحت اللجان الانتخابية، أمس السبت، أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباحًا، أمام المواطنين؛ للتصويت فى المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، والتي تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً لمدة يومين.



وفتحت اللجان الفرعية البالغ عددها 9468 لجنة، أبوابها، لاستقبال الناخبين الذي يتجاوز عددهم الـ31 مليون ناخب، في المرحلة الثانية من الانتخابات.



وتُجرى انتخابات المرحلة الثانية فى 13 محافظة، وهي: "القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء".



ويتنافس بالنظام الفردى في المرحلة الثانية 2083 مرشحًا في 70 دائرة فردية، بينما عدد المرشحين بنظام القائمة في المرحلة الثانية 284 مرشحًا أساسيًا، وبالنسبة لنظام القوائم فهناك القائمة الوطنية من أجل مصر تنافس قائمة تحالف المستقلين، بدائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا على 100 مقعد، أما في دائرة قطاع شرق الدلتا، فيأتي التصويت بين القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة أبناء مصر على 42 مقعدًا.