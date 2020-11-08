باتشيكو يستقر على عودة مهاجم الزمالك المعار

قرر جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، تمسكه بقرار عودة رزاق سيسيه، لصفوف القلعة البيضاء بداية من الموسم الكروي الجديد.









وانتقل "سيسيه" إلى الاتحاد السكندري، قادما من الزمالك، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي، وتلقى اللاعب الإيفواري، العديد من العروض الخليجية والمحلية خلال الفترة الماضية.









ورفض باتشيكو على فكرة تجديد اعارة اللاعب لصفوف فريق الاتحاد السكندري، وأبدي مبديًا إعجابه بالقدرات الفنية والبدنية التي يمتلكها اللاعب.









وسيحسم مجلس إدارة النادي، برئاسة المستشار مرتضي منصور، مصير اللاعب، خلال الفترة القصيرة المقبلة، خصوصًا وأن سيسيه تلقه عدد من العروض منصمنها الدوري المغرية.