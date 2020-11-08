كورونا يدعم خطة زيدان بشأن هازارد

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني كان قد وضع خطة لنجم الفريق البلجيكي إيدين هازارد في مباراة فالنسيا في بطولة الدوري الإسباني.





وأشار موقع ديفنسا سنترال الإسباني إلى أن ريال مدريد أعلن مؤخرًا عن إصابة هازارد بفيروس كورونا لذا تم استبعاد النجم البلجيكي من مواجهة فالنسيا.





وأفاد الموقع الإسباني بأنه قبل اكتشاف إصابة هازارد بالفيروس المميت خطط زيدان لوضع النجم البلجيكي على مقاعد البدلاء أمام فالنسيا.





وأوضح الموقع الإسباني أن هازارد عاد إلى الملكي عقب إصابة ليست قصيرة وشارك في عدد من المباريات المتتالية لذلك فضل زيدان عدم إقحام هازارد في اختبار جسدي قوي ضد فالنسيا من البداية.





وألمح الموقع الإسباني أنه كانت لدى زيدان تخوفات من فترة التوقف الدولي وأن يدفع بهازارد في ثلاثة مباريات متتالية أمام سويسرا وإنجلترا والدنمارك مما سيصيب النجم البلجيكي بإرهاق كبير لذا خطط لمنحه راحة ضد فالنسيا.





وأكد الموقع الإسباني أن إصابة النجم البلجيكي بفيروس كورونا جاءت لتدعم خطة زيدان في إراحته، حيث إنه لا يعاني من أعراض قوية وستكون الفرصة سانحة أمامه للحصول على وقت أطول من أجل الراحة.