محمد مكاوي برفقة ماجد المصري وتامر حسني

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 07:15 م
تامر حسني
تامر حسني
فايقة محمد عادل
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شارك الفنان الشاب محمد مكاوي صورة جديدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر محمد مكاوي بالصورة برفقة الفنان ماجد المصري والنجم تامر حسني ، وعلق مكاوي على الصورة وكتب : صورة كلها حب وجدعنة ، مبروك يا تامر على الالبوم الجديد.

يذكر أن مكاوي شارك مؤخراً في أحداث مسلسل "حكايات بنات الجزء الخامس "  والذي تدور أحداثه حول المشكلات التي يتعرض لها الأربع بنات وهما هاجر أحمد، ميرنا نور الدين، أسماء جلال، هند عبد الحليم في حياتهم العاطفية كاشفين عن أحلامهم وطموحاتهم.

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