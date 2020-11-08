محمد مكاوي برفقة ماجد المصري وتامر حسني
الأحد 08/نوفمبر/2020 - 07:15 م
فايقة محمد عادل
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شارك الفنان الشاب محمد مكاوي صورة جديدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
وظهر محمد مكاوي بالصورة برفقة الفنان ماجد المصري والنجم تامر حسني ، وعلق مكاوي على الصورة وكتب : صورة كلها حب وجدعنة ، مبروك يا تامر على الالبوم الجديد.
يذكر أن مكاوي شارك مؤخراً في أحداث مسلسل "حكايات بنات الجزء الخامس " والذي تدور أحداثه حول المشكلات التي يتعرض لها الأربع بنات وهما هاجر أحمد، ميرنا نور الدين، أسماء جلال، هند عبد الحليم في حياتهم العاطفية كاشفين عن أحلامهم وطموحاتهم.
وظهر محمد مكاوي بالصورة برفقة الفنان ماجد المصري والنجم تامر حسني ، وعلق مكاوي على الصورة وكتب : صورة كلها حب وجدعنة ، مبروك يا تامر على الالبوم الجديد.
يذكر أن مكاوي شارك مؤخراً في أحداث مسلسل "حكايات بنات الجزء الخامس " والذي تدور أحداثه حول المشكلات التي يتعرض لها الأربع بنات وهما هاجر أحمد، ميرنا نور الدين، أسماء جلال، هند عبد الحليم في حياتهم العاطفية كاشفين عن أحلامهم وطموحاتهم.