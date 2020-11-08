للتاريخ.. هكذا علقت شيماء سيف على صورتها مع محمد هنيدي

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 07:15 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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أعربت الفنان شيماء سيف عن سعادتها البالغة لرؤية الفنان محمد هنيدي ، وذلك أثناء حضورهما حفل زفاف الفنانة هنادي مهنا والفنان أحمد خالد صالح.

ونشرت سيف صورة تجمعهما عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام ، وعبرت عن حبها الشديد له وكتبت :العشق الكوميدياني المفضل حافظة كل إيفهاته صم بحبك أوي أوي أوي.. صورة للتاريج.

وفي سياق منفصل كانت آخر أعمال الفنانة شيماء سيف الدرامية مسلسل "الزوجة 18" وهو بطولة حسن الرداد،هيدي كرم، محمود البزاوي،سلوى محمد علي، ومن تأليف محمد أبو السعد، خالد أبو بكر ،وليد أبو المجد، إنتاج محمود شاهين، إخراج مصطفى فكري.

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