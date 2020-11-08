محافظ الأقصر يتفقد سير العمل بمدينة الشمس (صور)
الأحد 08/نوفمبر/2020 - 06:18 م
طاهر الحساني
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تفقد المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، اليوم الأحد، سير الأعمال الجارية بمدينة الشمس، حيث تابع الإنتهاء من أعمال التأثيث وفتح الطريق المؤدي إلي مدينة الشمس ومحطة معالجة الصرف الصحي، وذلك في اطار مواصلة جولاته الميدانية.
كما تفقد محافظ الأقصر الأعمال الجارية بكلا من الطريق الذي يربط مدينة الشمس بمدينة طيبة الجديدة بطول ١١٦٠متر، والطريق الذي يربط مدينة طيبة الجديدة – الأقصر – مدينة الشمس بطول 1440 متر، والطريق المؤدي من مدينة طيبة إلي الطريق الصحراوي الشرقي بطول 2600 متر.
ووجه محافظ الأقصر بسرعة تركيب الكابلات والأعمدة الكهربائية بالطريق المؤدي إلي مدينة الشمس تمهيدًا للبدء في أعمال الرصف، والاهتمام بأعمال التشجير والتجميل لإبراز المظهر الجمالي.
رافق محافظ الأقصر خلال جولته كلا من المهندس مصطفي السعيد رئيس جهاز مدينة طيبة، والمهندس أسعد مصطفي مدير مديرية الطرق والنقل والمشرف على المشروعات بالأقصر، والعميد شريف رشاد ممثلًا عن الشركة الوطنية.
كما تفقد محافظ الأقصر الأعمال الجارية بكلا من الطريق الذي يربط مدينة الشمس بمدينة طيبة الجديدة بطول ١١٦٠متر، والطريق الذي يربط مدينة طيبة الجديدة – الأقصر – مدينة الشمس بطول 1440 متر، والطريق المؤدي من مدينة طيبة إلي الطريق الصحراوي الشرقي بطول 2600 متر.
ووجه محافظ الأقصر بسرعة تركيب الكابلات والأعمدة الكهربائية بالطريق المؤدي إلي مدينة الشمس تمهيدًا للبدء في أعمال الرصف، والاهتمام بأعمال التشجير والتجميل لإبراز المظهر الجمالي.
رافق محافظ الأقصر خلال جولته كلا من المهندس مصطفي السعيد رئيس جهاز مدينة طيبة، والمهندس أسعد مصطفي مدير مديرية الطرق والنقل والمشرف على المشروعات بالأقصر، والعميد شريف رشاد ممثلًا عن الشركة الوطنية.