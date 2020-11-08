محافظ الأقصر يتفقد سير العمل بمدينة الشمس (صور)

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تفقد المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، اليوم الأحد، سير الأعمال الجارية بمدينة الشمس، حيث تابع الإنتهاء من أعمال التأثيث وفتح الطريق المؤدي إلي مدينة الشمس ومحطة معالجة الصرف الصحي، وذلك في اطار مواصلة جولاته الميدانية.



كما تفقد محافظ الأقصر الأعمال الجارية بكلا من الطريق الذي يربط مدينة الشمس بمدينة طيبة الجديدة بطول ١١٦٠متر، والطريق الذي يربط مدينة طيبة الجديدة – الأقصر – مدينة الشمس بطول 1440 متر، والطريق المؤدي من مدينة طيبة إلي الطريق الصحراوي الشرقي بطول 2600 متر.

ووجه محافظ الأقصر بسرعة تركيب الكابلات والأعمدة الكهربائية بالطريق المؤدي إلي مدينة الشمس تمهيدًا للبدء في أعمال الرصف، والاهتمام بأعمال التشجير والتجميل لإبراز المظهر الجمالي.

رافق محافظ الأقصر خلال جولته كلا من المهندس مصطفي السعيد رئيس جهاز مدينة طيبة، والمهندس أسعد مصطفي مدير مديرية الطرق والنقل والمشرف على المشروعات بالأقصر، والعميد شريف رشاد ممثلًا عن الشركة الوطنية.