سيدات القليوبية يتزاحمن أمام لجان الانتخابات (صور)

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 06:13 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
Advertisements
شهدت المقار الانتخابية بقرى مدينتي طوخ والقناطر الخيرية، اليوم الأحد، زحام متزايد من السيدات، الذين خرجوا للإدلاء بأصواتهم والمشاركة في العملية الانتخابية في الساعات الأخيرة للاقتراع، دون اتخاذ أي إجراءات وقائية للحماية من فيروس كورونا المستجد.

وفتحت 1047 لجنة فرعية في 478 مركزًا انتخابيًا بكافة أنحاء محافظة القليوبية موزعة على 11 مركزًا ومدينة وحي، أبوابها اليوم الأحد، لاستقبال الناخبين الذين لهم حق التصويت في انتخابات مجلس النواب والمقيدين بجداول الناخبين بمحافظة القليوبية، والذين يبلغ عددهم 3 ملايين و278 ألفًا و78 ناخبًا.
سيدات القليوبية يتزاحمن أمام لجان الانتخابات (صور)
سيدات القليوبية يتزاحمن أمام لجان الانتخابات (صور)
سيدات القليوبية يتزاحمن أمام لجان الانتخابات (صور)
سيدات القليوبية يتزاحمن أمام لجان الانتخابات (صور)
سيدات القليوبية يتزاحمن أمام لجان الانتخابات (صور)
سيدات القليوبية يتزاحمن أمام لجان الانتخابات (صور)

أخبار تهمك

الزمالك يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ يوم

عاجل.. ترامب يسرد على "تويتر" روايات جديدة بشأن انتخابات الرئاسة الأمريكية بعد فوز بايدن

منذ حوالي 19 ساعة

باتشيكو يستقر على عودة مهاجم الزمالك المعار

منذ ساعة الا ربع

الأهلي يستقر على إعارة صالح جمعة

منذ أقل من ساعتين

سيراميكا يقترب من حسم التعاقد مع 4 صفقات استعداداً للممتاز

منذ ساعتين و 13 دقيقة

من ينجح في إقناعه؟ .. صراع مصري تونسي على موهبة فياريال

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. رئيس سموحة يطلب استعارة بانون من الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

وزيرة الصحة تحذر من شهر ديسمبر.. وتكشف الأماكن الأكثر خطورة

منذ حوالي 7 ساعات

باتشيكو يستقر على رحيل رباعي الزمالك

منذ ساعتين و 14 دقيقة

خبير سياسي يكشف تأثير فوز "بايدن" على ملف سد النهضة

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يحصل على توقيع الصفقة الكبرى

منذ يوم

عاجل من "الصحة" بشأن الموجة الثانية لفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

أيمن محمد يفاضل بين عرضين بعد الرحيل عن سيراميكا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. السيسي يوجه بزيادة حجم برامج الدعم المقدمة من صندوق تحيا مصر

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يحسم مصير جوهرة الأهلي

منذ ساعتين و 42 دقيقة

مفاجأة مدوية.. الأهلي يستقر على فسخ عقد نجم الفريق

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:13 م

عاجل من "الصحة" بشأن الموجة الثانية لفيروس كورونا

عاجل.. السيسي يوجه بزيادة حجم برامج الدعم المقدمة من صندوق تحيا مصر

05:25 م

وزيرة الصحة تحذر من شهر ديسمبر.. وتكشف الأماكن الأكثر خطورة

11:54 ص

عاجل.. رئيس سموحة يطلب استعارة بانون من الأهلي

11:02 ص

أيمن محمد يفاضل بين عرضين بعد الرحيل عن سيراميكا

02:03 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض