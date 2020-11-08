سيدات القليوبية يتزاحمن أمام لجان الانتخابات (صور)

Advertisements

شهدت المقار الانتخابية بقرى مدينتي طوخ والقناطر الخيرية، اليوم الأحد، زحام متزايد من السيدات، الذين خرجوا للإدلاء بأصواتهم والمشاركة في العملية الانتخابية في الساعات الأخيرة للاقتراع، دون اتخاذ أي إجراءات وقائية للحماية من فيروس كورونا المستجد.



وفتحت 1047 لجنة فرعية في 478 مركزًا انتخابيًا بكافة أنحاء محافظة القليوبية موزعة على 11 مركزًا ومدينة وحي، أبوابها اليوم الأحد، لاستقبال الناخبين الذين لهم حق التصويت في انتخابات مجلس النواب والمقيدين بجداول الناخبين بمحافظة القليوبية، والذين يبلغ عددهم 3 ملايين و278 ألفًا و78 ناخبًا.