السعودية والأردن في المرتبة الأولي عربياً بتنظيم الجيل الرابع من قطاع الاتصالات

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 06:42 م
بوابة الفجر
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 أظهرت نتائج الاستقصاء التنظيمي العالمي، الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات للعام 2019، تقدم تصنيف هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الأردنية إلى مستوى متقدم ضمن الجيل الرابع من التنظيم، وبمعدل 91 بالمئة.

وحسب بيان صحفي عن الهيئة، اليوم الأحد، تكون الهيئة ضمن هذا التصنيف الأولى عربياً مع المملكة العربية السعودية تليها كل من المغرب والبحرين وسلطنة عُمان. 

ويعتمد الاتحاد الدولي للاتصالات في تصنيفه لمرتبة الهيئات التنظيمية عالمياً على منهجية علمية تحليلية متبعة من خلال أداة التتبع التنظيم، التي تتولى جمع وتحليل المعلومات المتعلقة بالهيئات التنظيمية سنوياً وبالتعاون مع الدول الأعضاء في الاتحاد، حيث تعمل على تحليلها وتحديد موقعها عالميا معتمدة على أربعة محاور أساسية للتقييم متمثلة في الصلاحيات والمهام الموكلة للجهة التنظيمية، وطبيعة الخدمات التي يتم تنظيمها، بالإضافة لإدارة موارد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأخيراً الإطار المتبع لتنظيم المنافسة، حيث تضع أداة التتبع أوزانا / علامة مختلفة لكل محور من تلك المحاور وتشكل جميعها 100 بالمئة.

وقال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الأردني، الدكتور المهندس غازي الجبور، إن هذا التقدم يعزى إلى العديد من المبادرات والمشاريع الحيوية التنظيمية التي تبنتها الهيئة خلال العام المنصرم، مما ساهم في تقدمها بهذا التصنيف عما كانت عليه خلال العام 2018، كما مكنها من الانتقال من الجيل الثالث من التنظيم للجيل الرابع للتنظيم وذلك بعد تحقيقها لنقاط البيئة التنظيمية المثلى.

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