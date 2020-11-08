السبب وراء استبعاد رياض محرز من مواجهة مان سيتي وليفربول

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 05:59 م
رياض محرز
رياض محرز
علي نبوي
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كشفت تقارير صحفية إنجليزية السبب وراء استبعاد الدولي الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي من مواجهة فريقه أمام ليفربول والتي تنطلق بعد قليل.


ويستضيف مانشيستر سيتي نظيره ليفربول على ستاد الإمارات بعد قليل في قمة مباريات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الإنجليزي "البريميرليج"، حيث لم يشهد تشكيل السيتي تواجد الجناح الدولي الجزائري ولا على مقاعد البدلاء.


وأفادت التقارير الصحفية بأن جوارديولا قرر عدم الاعتماد على رياض محرز في المباراة لمنحه الراحة وإعطار الفرصة للاعب أخر للمشاركة في المباراة.

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