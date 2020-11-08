صحيفة مغربية: الكشف عن 4 حكام مرشحين لإدارة نهائي إفريقيا

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 05:59 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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كشف صحيفة المنتخب المغربية، عن الحكام الأربعة المرشحين لإدارة المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

 

وأوضحت الصحيفة المغربية، أن لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، رشحت 4 حكام لإدارة نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والزمالك، والمقرر 27 نوفمبر الجاري بملعب برج العرب بالإسكندرية.

 

وأوضحت الصحيفة، أن «كاف» رشح كل من الحكم الجزائري مصطفى غربال، والحكم المغربي رضوان جيد، والحكم الجنوب أفريقي فيكتور جوميز، والحكم الإثيوبي باملاك تيسيما، لإدارة اللقاء، فيما تم استبعاد الحكم الجامبي بكاري جاساما.

 

ومن المقرر أن يستضيف ملعب برج العرب بالإسكندرية قمة القرن بين الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا 27 نوفمبر الجاري.

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