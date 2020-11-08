"لمواجهة فاشية أردوغان".. حزب كردي معارض يطلق برنامج نضالي

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 05:53 م
بوابة الفجر
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 تعهد حزب الشعوب الديمقراطي الكردي المعارض في تركيا بمواصلة نضاله السياسي لمواجهة "فاشية" الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

 

 

جاء ذلك في تصريحات أدلت بها، أبرو غوناي، المتحدثة باسم حزب الشعوب الديمقراطي، خلال مؤتمر صحفي عقدته من مقر الحزب بأنقرة، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "آرتي غرتشك" التركية المعارضة، وفقا "العين الإخبارية".

 

 

وفي تصريحاتها التي كشفت فيها عن القرارات التي أسفر عنها الاجتماع المشترك لمجلس الحزب، ومجلسه التنفيذي المركزي،  قالت غوناي "لقد نفد صبرنا، وآن الآوان لإعلاء صوت الشارع".

 

 

 

وتابعت: "نتعهد بمواصلة نضالنا السياسي دون هوادة حتى القضاء على التحالف الفاشي، في إشارة لتحالف (الجمهور) المكون من حزبي العدالة والتنمية الحاكم بزعامة أردوغان، والحركة القومية المعارض بزعامة دولت باهجه لي، من خلال برنامج جديد للنضال".

 

 

 

وأضافت قائلة "لقد تناولنا في هذين الاجتماعين مناقشات تاريخية وشاملة بشكل كبير بخصوص سبب الخروج من ذلك الظلام الذي يخيم على الفترة التي نعيشها حاليا. وفي ضوء ذلك اتخذ حزبنا قرارات سيكون لها بالغ الأثر بالحياة السياسية التركية، وستكون بداية لمرحلة جديدة".

 

 

واعتبرت غوناي أن "النظام (التركي) الحالي هو نظام فاسد، ويبقى علينا أن نربط بين وسائل النضال التي ستؤدي إلى الإطاحة بهذا النظام الفاشي، ولزيادة المقاومة الديمقراطية وبناء إدارة بديلة".

 

 

وأردفت قائلة: "في اجتماعنا توصلنا إلى حقيقة مفادها أن تحالف حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية يعرض تركيا حاليًا لأزمتين سياسية واقتصادية من أجل النظام الذي يريد تأسيسه، ولجأ لجميع الحيل لبقائه في السلطة".

 

 

وتابعت المتحدثة غوناي قائلة: "حافظ نظام القصر على سلطته بالقوة والضغط من خلال فرض سياسات فاشية في جميع مجالات الحياة، متجاوزا في ذلك الفاشية التي مارسها الاستعماريون ضد الأفارقة".

 

 

وأوضحت أن "الاجتماع، الجمعة، اتخذ قرارا بتدشين برنامج عمل ديمقراطي جديد ضد الفاشية التي تستهدف المعارضة الاجتماعية والشعوب بسياسات استقطابية وانفصالية وعنصرية".

 

 

وأفادت بأنه "في ظل هذا البرنامج نطالب بالتصدي للفاشية، وتحقيق الديمقراطية للشعب والعدالة، إن هذا تحدٍ جديد للنظام الحاكم".

 

 

واستطردت: "فحزبنا عازم على الاضطلاع بالمسؤولية التاريخية التي تقع على عاتقه لمواجهة الأزمات العميقة التي نعيشها حاليا".

 

 

وتابعت "بصفتنا حزب الشعوب الديمقراطي قررنا بناء خط أقوى ومستمر للنضال الاجتماعي ضد الفاشية، التي تستهدف المعارضة الاجتماعية والشعوب".

 

 

وأشارت إلى أن "برنامج النضال هذا جاء للحيلولة دون امتلاء السجون والمقابر بضحايا النظام، وحتى لا تترك الأواني والأطباق بدون طعام، هذا النضال يهدف لترك مستقبل صالح للعيش لأطفالنا الذين أظلم مستقبلهم".

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