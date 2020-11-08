رسمياً .. كرم جابر مديرا فنيا لبترول أسيوط بالقسم الثاني

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 05:47 م
بوابة الفجر
رجب عبد الستار ومصطفى الجندي
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إستقر مجلس إدارة نادي بترول أسيوط، على تعيين كرم جابر، لاعب الإسماعيلي الأسبق، ليتولى مهمة الإدارة الفنية، للفريق الكروي الأول، استعداداً للموسم المقبل من منافسات مسابقة دوري القسم الثاني 2020-2021.

وعقد مسؤولو البترول إجتماعا مساء اليوم الأحد، لتحديد ملامح الجهاز المعاون، ووضع الخطوط العريضة مع المدير الفني الجديد، لإنطلاق فترة الإعداد بمشاركة اللاعبين القدامى.

وتولى كرم جابر، تدريب فريق الفيوم في منتصف الموسم الماضي، قبل أن يتولى منذ قليل مهمة تدريب الفريق البترولي.

ولعب جابر خلال فترة تواجدة في الملاعب بأندية التصنيع والزمالك والاسماعيلي والمقاولون وغزل المحله، كما شارك مع منتخب مصر، تحت قياده طه اسماعيل، والرومانى ميريكا راديلسكو .

وعمل جابر في التدريب عقب الإعتزال، حيث تولى مهمة المدير الفني لفريق الاسماعيلي 19 سنه و حصل معه على بطوله المنطقه، ثم مدير فني لفريق الاسماعيلي 20 سنه و حصل على ثالث الجمهوريه، ثم العمل مساعد مع ايهاب جلال لفريق الحمام ، ثم مدير فني لفريق الحمام ، ثم مدرب عام لفريق الاسماعيلي الاول، كما تولى تدريب بلدية المحلة والفيوم، بالقسم الثاني.




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