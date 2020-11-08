متحدث الصحة: هناك توصيات علمية على الجميع الأخذ بها وأهمها ارتداء الكمامة

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 05:38 م
الصحة السعودية
الصحة السعودية
الفجر السعودي
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أكد مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبدالعالي بأن العالم لا يزال يسجل أعدادًا من حالات كورونا كوفيد 19، حيث تصل أعداد الحالات إلى 50 مليون حالة، كما وصلت حالات التعافي إلى 32 مليون حالة، والوفيات تقترب من مليون و250 ألف وفاة.


وشدّد على أن هناك توصيات علمية على الجميع الأخذ بها وهي: ارتداء الكمامة، وترك مسافة آمنة، وتهوية المكان.


وأبان المتحدث الرسمي لوزارة الصحة بأن احتساب فترة العزل يبدأ بعد المخالطة المباشرة من آخر لقاء كان بينه وبين الشخص المصاب، لافتًا النظر إلى أن تجربة المملكة منذ بدء الجائحة وحتى اليوم وتقيد المجتمع بالإجراءات الاحترازية محل تقدير وإشادة عالمية.


جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بمشاركة عبدالرحمن الحسين المتحدث الرسمي لوزارة التجارة.


وأوضح الدكتور العبدالعالي أنه تم تسجيل 363 ‏حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (350592) حالة، من بينها (7666) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (757) حالة حرجة، مشيرًا إلى أن عدد المتعافين في المملكة ولله الحمد وصل إلى (337386) حالة بإضافة (420) حالة تعافٍ جديدة، مبينًا أن الحالات المسجلة وعددها (363) حالة منها 40% إناث، 60% ذكور، كما بلغت نسبة الأطفال 11%, والبالغين 85%، وكبار السن 4%، فيما بلغ عدد الوفيات (5540) حالة، بإضافة (15) حالة وفاة جديدة، رحمهم الله جميعًا، كما بلغ إجمالي الفحوصات في المملكة (8494327) فحصًا مخبريًّا دقيقًا وذلك بإضافة (45471) فحصًا مخبريًّا جديدًا خلال الساعات الـ24 الماضية.


وأشار إلى أن الخدمات الصحية لاتزال تتواصل من خلال جميع المراكز والمنشآت التابعة لوزارة الصحة، حيث أجرت مراكز تأكد 4550994 مسحة، وقدّمت عيادات تطمن خدماتها لـ1484255 مراجعًا، كما قدّمت استشاراتها الصحية والطبية لـ 20999698 مستفيدًا عبر مركز 937.

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