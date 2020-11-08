زراعة الفيوم: إزالة 9 حالات تعدي على الأرضي الزراعية بمركز طامية

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أكد الدكتور ربيع مصطفى، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم يواصل جهاز حماية الأراضي بالمديرية بالتنسيق مع مديري الادارات والوحدات المحلية المتابعة الدورية لتصدى لأي تعديات على الأراضي الزراعية في مهدها بمراكز المحافظة

تنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بتكثيف

الحملات لازالة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية نحو المخالفين، والإزالة للأعمال المخالفة في مهدها وفور الشروع في تنفيذها علي نفقة المخالف وعدم السماح بتطويرها، وضبط الأدوات والمهمات المستخدمة في الأعمال المخالفة، والتحفظ عليها وتحصيل تكاليف الإزالة من المخالفين بالطريق الإداري



وأضاف وكيل الوزارة حيث شكلت لجان متابعه ميدانية يومية برئاسة جهاز حماية الأراضي بالمديرية بقيادة المهندس علي مسعد مدير عام الحماية بالتنسيق مع مديري الادارات الزراعية والوحدات المحلية القروية لرصد اى محاولات للبناء المخالف على الأراضى الزراعية وخاصة فى أوقات الإجازات الرسمية والتعامل معاها بكل حزم وتنفيذ الإزالة الفورية فى المهد واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحويلهم للنيابة العسكرية فى ظل قانون الطوارئ.



خلال ذلك قامت الإدارة الزراعية بمركز طامية بقيادة المهندس ألفي كامل، مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحده المحلية برئاسة المحاسب ياسر جمعه، رئيس مركز ومدينة طامية بتنفيذ إزالة اليوم مركز طامية عدد 4حالات فى المهد على مساحة 7 قراريط بجمعية قصر رشوان، بحضور عرابى محمد يمانى، رئيس قسم حماية الأراضي وعماد مدير الجمعية ورئيس الوحدة المحلية بقصر رشوان.



كما قامت الإدارة الزراعية والوحدة المحليه بمركز طامية بازالة اليوم عدد 5 حالات على مساحة 9 قراريط و12 سهم بجمعية معصرة صاوي، وسرسنا بحضور المهندس ممتاز ياسين وفرج الله، ومديري جمعية معصرة صاوي وسرسنا ورؤساء الوحدات المحليه.

