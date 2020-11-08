رسميا .. مركز شباب مغاغه يصعد لدوري القسم الثالث

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 05:40 م
بوابة الفجر
سالم خليل
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تمكن فريق مركز شباب مغاغه من الصعود لدوري القسم الثالث للموسم الجديد، بعد أن تغلب على فريق مركز شباب بني مر ، بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتها على ملعب مركز شباب مغاغه، وذلك ضمن مباريات الجولة الاخيره لدوره الترقي المؤهله لدوري القسم الثالث للموسم الجديد 2020\2021.

وتمكن الفريق المنياوي من الصعود لدوري القسم الثالث للموسم الجديد، بعد أن حقق الفوز اليوم، علي شباب بني مر، بثلاثية نظيفة، والوصول للنقطة التاسعه واعتلاء صداره دوره الترقي. 

ويذكر أن فريق مركز شباب مغاغه، قد بدأ مشواره بدوره الترقي بالفوز على فريق مركز شباب بني مر، بهدف نظيف، علي ملعب بني مر، كما حقق الفوز علي فريق الوادي الجديد، بهدفين لهدف، علي ملعب مركز شباب مغاغه، ثم حصل في الجولة الثالثة والرابعه علي راحه وعاد في الجولة الخامسة مع فريق الوادي الجديد علي ملعب الوادي الجديد، وتلقي هزيمه بثلاثية نظيفة، قبل أن يخطف بطاقه الصعود اليوم أمام فريق مركز شباب بني مر، بالفوز بثلاثية نظيفة، والوصول للنقطة التاسعة .

ترتيب دوره الترقي 

1- مركز شباب مغاغه 9 نقاط
2- الوادي الجديد 6 نقاط
3- مركز شباب بني مر 3 نقاط

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