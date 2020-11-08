تشكيل مانشستر سيتي الرسمي ضد ليفربول

كشف الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، عن التشكيلة الرسمية التي ستدخل لمواجه ليفربول، وذلك في اللقاء الذي سيجمع بين الفريقين على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويأتي التشكيل الأساسي كالتالي :-

حراسة المرمى: ايدرسون.

خط الدفاع: والكر - ايميريك لابورت - روبن دياز - كانسيلو.

خط الوسط: رودريجو - جوندوجان - كيفين دي بروين - فيران توريس.

خط الهجوم: رحيم سترلينج - جابريل جيسوس.

يذكر أن مانشستر سيتي قد فاز على حساب شيفيلد يونايتد بهدف نظيف في الجولة الماضية من البريميرليج.