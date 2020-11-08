جوارديولا يعلن عن تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة ليفربول بالبريمرليج
الأحد 08/نوفمبر/2020 - 05:35 م
علي نبوي
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أعلن الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي تشكيل فريقه لمواجهة ليفربول بعد قليل في قمة مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي "البريميرليج".
تشكيل مانشستر سيتي ضم كلا من :-
حراسة المرمى : إيدرسون
خط الدفاع : والكر - دياز - لابورت - كانسيلو
خط الوسط : رودريجو - جوندوجان - دي بروين
خط الهجوم : توريس - جابريل خيسوس - رحيم ستيرلينج
البدلاء :-
ستيفين - ستونز - أكي - زينشينكو - بيرناردو سيلفا - فودين - جارسيا.
ويحتل ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 16، بالتساوي مع ساوثهامبتون، بينما يتواجد مانشستر سيتي في المركز الثاني عشر برصيد 11 نقطة.