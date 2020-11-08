جوارديولا يعلن عن تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة ليفربول بالبريمرليج

أعلن الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي تشكيل فريقه لمواجهة ليفربول بعد قليل في قمة مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

تشكيل مانشستر سيتي ضم كلا من :-

حراسة المرمى : إيدرسون

خط الدفاع : والكر - دياز - لابورت - كانسيلو

خط الوسط : رودريجو - جوندوجان - دي بروين

خط الهجوم : توريس - جابريل خيسوس - رحيم ستيرلينج

البدلاء :-

ستيفين - ستونز - أكي - زينشينكو - بيرناردو سيلفا - فودين - جارسيا.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 16، بالتساوي مع ساوثهامبتون، بينما يتواجد مانشستر سيتي في المركز الثاني عشر برصيد 11 نقطة.