جوارديولا يعلن عن تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة ليفربول بالبريمرليج

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 05:35 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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أعلن الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي تشكيل فريقه لمواجهة ليفربول بعد قليل في قمة مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

تشكيل مانشستر سيتي ضم كلا من :- 

حراسة المرمى : إيدرسون 

خط الدفاع : والكر - دياز - لابورت - كانسيلو 

خط الوسط : رودريجو - جوندوجان - دي بروين

خط الهجوم : توريس - جابريل خيسوس - رحيم ستيرلينج

البدلاء :- 
ستيفين - ستونز - أكي - زينشينكو - بيرناردو سيلفا - فودين - جارسيا.


ويحتل ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 16، بالتساوي مع ساوثهامبتون، بينما يتواجد مانشستر سيتي في المركز الثاني عشر برصيد 11 نقطة.

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