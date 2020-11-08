جوجل تحذر: عدة هواتف Android لن تكون آمنة في الوقت الحالي

أصدرت شركة “جوجل” الأمريكية تحذيرًا لمالكي هواتف “أندرويد” بأن أجهزتهم قد لا تكون آمنة في الفترة المقبلة.

وقالت “جوجل”، وفق ما أورده موقع “إنجادجيت” التقني المتخصص: هواتف “أندرويد” القديمة لن تتمتع بتقنيات مواقع آمنة ، بحلول سبتمبر 2021.

حذرت Google من أن مستخدمي الهواتف القديمة ، بدءًا من نظام التشغيل “Android Nougat 7.1.1” وأقدم ، قد يضطرون إلى تحديث هواتفهم قبل التاريخ المحدد.

وأوضحت أنها لن تتمكن من توفير دعم أمني أو مواقع آمنة لهذه الهواتف بشكل تدريجي خلال عام 2021 ، وستزيل الدعم نهائيًا في سبتمبر 2021.

واقترح العديد من الخبراء بديلاً صنفوه على أنه جيد ، في حالة عدم رغبة الشخص في تحديث هاتف “Android”.

وأشار الخبراء إلى أن هذا البديل يتمثل في تثبيت متصفح “Mozilla Firefox” الذي يدعم تقنيات التصفح الآمن والمواقع الآمنة على تلك الأجهزة.