كلام في الكورة مع مريم أمين .. محظوظة بتقديم قرعة الكان وحفل الكاف
الأحد 08/نوفمبر/2020 - 05:34 م
مايكل مجدي
Advertisements
المذيع الشاطر يفرض نفسه في أي مكان
ليفربول فريقي المفضل وحزينه لإصابة بيكر وفان دايك
مصر قادرة على استضافة الأحداث الكبرى كرويا
العمل مع إيتو كان سهل وبسيط وفخورة بيوم ٦ يناير ٢٠٢٠
صلاح واجهة مصر المشرفة في أوروبا واصبح قدوة للشباب
برنامجي الجديد مع ميدو يرى النور قريبا
هي أحد أبرز الوجوه الإعلامية التي ظهرت وتالقت خلال العقد الأول والثاني من الألفية الجديدة، تميزت بحضورها المميز واطلالتها الجذابة عبر الشاشة وفرضت نفسها بفضل ثقافتها على الكثير من الفضائيات والبرامج هي المذيعة المتألقة مريم امين التي عملت في التليفزيون المصري وقناة النيل للمنوعات والفضائية المصرية واوربيت كما عملت في تليفزيون دبي وبفضل اجادتها للعديد من اللغات الأجنبية منها الإنجليزية والفرنسية كانت حاضرة في بعض الايفنتات الهامة.
حاورها الفجر الرياضي في الجانب الكروي من حياتها بالتحديد بعد النجاح الكبير الذي صاحب حفل قرعة الكان في أبريل من العام الماضي وحفل الكاف لاختيار الأفضل في القارة السمراء مطلع يناير ٢٠٢٠.
في البداية تحدثت مريم عن علاقتها بالرياضة ودورها في حياتها حيث قالت اذهب الى الجيم من ثلاثة إلى أربع أيام أسبوعيا، احرص بشكل مستمر على ممارسة الرياضة سواء المشي أو الجري وبالطبع الاكل الصحي له دور مؤثر في علاقتي بالرياضة، اهتم بذلك بالتحديد خلال آخر ست سنوات.
وعن ايام الدراسة قالت إنها كانت تفضل لعبة الهاند بول في البداية ولكنها أحبت كرة القدم وكشفت انها كانت تمارس اللعبة أثناء فترة الدراسة.
وعن حفل قرعة كأس الأمم الأفريقية التي استضافتها مصر على سفح الأهرامات في أبريل عام ٢٠١٩ تحدثت مريم وأعربت عن سعادتها الكبيرة باختيارها لهذا الحدث العالمي، وقالت انا من المذيعات المحظوظات جدا لاختياري لتقديم الحفل، كل شي هناك كان أكثر من رائع، التغطية الإعلامية المحلية والدولية كانت طاغية على الحدث الكبير، وأضافت أن استقبال مصر لمثل هذة الايفنتات الكبيرة والأحداث الهامة ضروري بكل تاكيد ويؤكد الدور الريادي الذي تلعبه مصر في الشرق الأوسط.
وعن حفل الكاف الأسطوري الذي أقيم في ليلة ٦ يناير من العام الحالي بمنطقة سهل حشيش بالغردقة أكدت مريم أن الأمور التنظيمية في الحفل كانت على أعلى ما يكون وكان هناك شركة فرنسية مهتمة بالتنظيم بالإضافة إلى دور فريق العمل المصري بالكامل، وقالت إن مصر تملك العديد من المعالم المبهرة التي تستحق النظرة والاهتمام وفي النهاية أثبتت الدولة المصرية انها قادرة على صناعة الحدث.
وماذا عن العمل مع إيتو؟
أعربت مريم عن سعادتها الكبيرة بالعمل خلال الحفل مع النجم العالمي صامويل إيتو الذي أثقل بتواجده بالطبع من حفل الكاف نظرا لكونه نجم كبير يمتلك شعبية كبيرة في أفريقيا واوروبا، العمل بينا كان سهل وبسيط وانا فخورة بذلك.
وبالحديث عن دور الرياضة وكيف تكون من أهم وأبرز القوى الناعمة في الدولة، قالت هناك العديد من الكوادر الناجحة في مصر مثل فريدة عثمان وغيرها من نجوم مصر في الألعاب الأولمبية ولكن هناك اسم كبير صنع مجد غير طبيعي في أوروبا هو محمد صلاح الذي يحرص باستمرار على رفع علم مصر في كل تتويجاته الفردية والجماعية مع فريقه الانجليزي ليفربول، صلاح أصبح نموذج للشباب وقدوه أخلاقية واقرب مثال على ذلك اهتمام الأهالي بتعليم أبنائهم رياضة كرة القدم، صلاح قادر على صنع الطموح لدينا في أن نرى لأول مرة لاعبا مصريا عربيا يحقق جائزة البالون دور.
وعن برنامج المواهب الجديد ومتى يرى النور؟ كشفت مريم امين عن تفاصيل البرنامج الذي يهتم بالمواهب الكروية في المقام الأول، تقدمه مع نجم أياكس وتوتنهام ومارسليا السابق أحمد حسام ميدو وهناك لجنة من الحكام تضم نجوم الكرة المصرية عصام الحضري وحسام غالي وأحمد حسن ومحمد شوقي، برنامج اكتشاف المواهب يضم حوالي ما يقرب من ١٠٠ موهبة بعد تصفية ٢٥ الف، الفائزون ينتظرهم عروض احترافية وفترات معايشة في نادي سلتافيجو الاسباني، كما أكدت أن حلقات البرنامج سترى النور قريبا مع بداية العام الجديد.
من الممكن أن تقدم مريم امين برنامج رياضي خالص؟
أجابت باختصار، بالتدريب والتحضير الجيد كل شي يمكن أن يسير على مايرام، المذيع الشاطر يفرض نفسه على أي عمل.
وعن انتماء مريم الكروي في مصر قالت انا زملكاوية ولكني لست متعصبة على الإطلاق بالطبع اتمنى للزمالك كل النجاح ولكن في حالة نجاح الاهلي خارج حدود مصر هو أمر جيد لا يزعجني إطلاقا.
وعن أقرب أصدقائك من الوسط الرياضي قالت بالطبع هناك عشرة عمر مع حازم إمام وميدو وتربطني علاقة طيبة بالعديد من الرياضيين.
الفريق المفضل في أوروبا لمريم كان ليفربول وهناك أيضا الريال والبارسا، أعربت عن حزنها بسبب إصابة الحارس اليسون بيكر والمدافع الهولندي فيرجيل فإن دايك وقالت إنها تتمنى في تتويج الريدز بالبريمياليج في نهاية العام على الرغم من صعوبة الأمور والمنافسة القوية مع تشيلسي والمان سيتي وعودة اليونايتد المحتملة وتألق ايفرتون.