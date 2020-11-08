كلام في الكورة مع مريم أمين .. محظوظة بتقديم قرعة الكان وحفل الكاف

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المذيع الشاطر يفرض نفسه في أي مكان

ليفربول فريقي المفضل وحزينه لإصابة بيكر وفان دايك

مصر قادرة على استضافة الأحداث الكبرى كرويا

العمل مع إيتو كان سهل وبسيط وفخورة بيوم ٦ يناير ٢٠٢٠

صلاح واجهة مصر المشرفة في أوروبا واصبح قدوة للشباب

برنامجي الجديد مع ميدو يرى النور قريبا

هي أحد أبرز الوجوه الإعلامية التي ظهرت وتالقت خلال العقد الأول والثاني من الألفية الجديدة، تميزت بحضورها المميز واطلالتها الجذابة عبر الشاشة وفرضت نفسها بفضل ثقافتها على الكثير من الفضائيات والبرامج هي المذيعة المتألقة مريم امين التي عملت في التليفزيون المصري وقناة النيل للمنوعات والفضائية المصرية واوربيت كما عملت في تليفزيون دبي وبفضل اجادتها للعديد من اللغات الأجنبية منها الإنجليزية والفرنسية كانت حاضرة في بعض الايفنتات الهامة.

حاورها الفجر الرياضي في الجانب الكروي من حياتها بالتحديد بعد النجاح الكبير الذي صاحب حفل قرعة الكان في أبريل من العام الماضي وحفل الكاف لاختيار الأفضل في القارة السمراء مطلع يناير ٢٠٢٠.



في البداية تحدثت مريم عن علاقتها بالرياضة ودورها في حياتها حيث قالت اذهب الى الجيم من ثلاثة إلى أربع أيام أسبوعيا، احرص بشكل مستمر على ممارسة الرياضة سواء المشي أو الجري وبالطبع الاكل الصحي له دور مؤثر في علاقتي بالرياضة، اهتم بذلك بالتحديد خلال آخر ست سنوات.



وعن ايام الدراسة قالت إنها كانت تفضل لعبة الهاند بول في البداية ولكنها أحبت كرة القدم وكشفت انها كانت تمارس اللعبة أثناء فترة الدراسة.



وعن حفل قرعة كأس الأمم الأفريقية التي استضافتها مصر على سفح الأهرامات في أبريل عام ٢٠١٩ تحدثت مريم وأعربت عن سعادتها الكبيرة باختيارها لهذا الحدث العالمي، وقالت انا من المذيعات المحظوظات جدا لاختياري لتقديم الحفل، كل شي هناك كان أكثر من رائع، التغطية الإعلامية المحلية والدولية كانت طاغية على الحدث الكبير، وأضافت أن استقبال مصر لمثل هذة الايفنتات الكبيرة والأحداث الهامة ضروري بكل تاكيد ويؤكد الدور الريادي الذي تلعبه مصر في الشرق الأوسط.

وعن حفل الكاف الأسطوري الذي أقيم في ليلة ٦ يناير من العام الحالي بمنطقة سهل حشيش بالغردقة أكدت مريم أن الأمور التنظيمية في الحفل كانت على أعلى ما يكون وكان هناك شركة فرنسية مهتمة بالتنظيم بالإضافة إلى دور فريق العمل المصري بالكامل، وقالت إن مصر تملك العديد من المعالم المبهرة التي تستحق النظرة والاهتمام وفي النهاية أثبتت الدولة المصرية انها قادرة على صناعة الحدث.



وماذا عن العمل مع إيتو؟

أعربت مريم عن سعادتها الكبيرة بالعمل خلال الحفل مع النجم العالمي صامويل إيتو الذي أثقل بتواجده بالطبع من حفل الكاف نظرا لكونه نجم كبير يمتلك شعبية كبيرة في أفريقيا واوروبا، العمل بينا كان سهل وبسيط وانا فخورة بذلك.



وبالحديث عن دور الرياضة وكيف تكون من أهم وأبرز القوى الناعمة في الدولة، قالت هناك العديد من الكوادر الناجحة في مصر مثل فريدة عثمان وغيرها من نجوم مصر في الألعاب الأولمبية ولكن هناك اسم كبير صنع مجد غير طبيعي في أوروبا هو محمد صلاح الذي يحرص باستمرار على رفع علم مصر في كل تتويجاته الفردية والجماعية مع فريقه الانجليزي ليفربول، صلاح أصبح نموذج للشباب وقدوه أخلاقية واقرب مثال على ذلك اهتمام الأهالي بتعليم أبنائهم رياضة كرة القدم، صلاح قادر على صنع الطموح لدينا في أن نرى لأول مرة لاعبا مصريا عربيا يحقق جائزة البالون دور.

