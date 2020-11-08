تشكيل ناري.. صلاح وماني يقودان هجوم ليفربول أمام مانشستر سيتي

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 05:31 م
بوابة الفجر
أحمد عصام
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كشف المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، عن التشكيلة الرسمية لمواجهة فريق مانشستر سيتي، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

وتأتي التشكيلة الأساسية كالتالي :-

 

حراسة المرمى: أليسون.

 

خط الدفاع: الكسندر ارنولد - جوميز - ماتيب - روبرتسون.

 

خط الوسط: جوردان هندرسون - فينالدوم - دييجو جوتا. 

 

خط الهجوم: محمد صلاح - روبرتو فيرمينو - ساديو ماني.

 

يذكر أن الريدز قد فاز في الجولة الماضية على حساب وست هام يونايتد بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد.

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